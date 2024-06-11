شكرا لقرائتكم خبر عن إليكم أشهر 10 ألعاب إلكترونية مجانية في العالم العربي والان نبدء بالتفاصيل

"League of Legends"

"PUBG"

"Valorant"

"Fortnite"

"Apex Legends"

"Call of Duty: War Zone"

"Path of Exile"

"Brawlhalla"

"2 Dota"

"Warframe"

الدمام - شريف احمد - تحتفل الأمم المتحدة، اليوم 11 يونيو، ولأول مرة باليوم الدولي للعب، خاصة بعد أن أصبحت الألعاب الإلكترونية جزءًا رئيسًا من حياة قطاع كبير من الناس بمختلف الفئات العمرية.في هذا التقرير نتعرف على قائمة أشهر 10 ألعاب مجانية في العالم العربي، حسب منصتي "Twitch"، و"Steam"، والتي اشتهرت بين اللاعبين العرب، ويلعبها عشرات الملايين من مختلف الأعمار بالدول العربي.حجزت لعبة ليج أوف ليجيندز مكانًا دائمًا بقائمة أشهر ألعاب مجانية في العالم والمنطقة العربية، باعتبارها اللعبة الأشهر في عالم ألعاب الفيديو منذ ظهورها عام 2009. ويتجاوز عدد لاعبيها 180 مليون لاعب من جميع إنحاء العالم، ومنهم ملايين من اللاعبين العرب.نجاح وانتشار هذه اللعبة حول شركة "ريوت جيمز" المنتجة لها، إلى واحدة من أكبر شركات الألعاب من ناحية القيمة السوقية."ليج أوف ليجيندز" هي لعبة أكشن جماعية لتقمص الأدوار، اللعبة مجانية مع إمكانية بيع اللعبة بعض المميزات للاعبين، وتعمل على أغلب أنظمة تشغيل أجهزة الألعاب والكمبيوتر.منذ صدورها في عام 2018 ، تحتل دائما لعبة PUBG ونسختها للهواتف الذكية ببجي موبايل "PUPG Mobile"، مكانًا بارزًا بالقائمة، ويصل عدد لاعبيها العرب إلي عشرات الملايين.ساعدت نسخة الهواتف الذكية من اللعبة في شهرة لعبة ببجي ”PUBG” الأصلية أكثر بالمنطقة العربية، خاصة بعد توفير نسخ مجانية منها.تنتجها شركة ريوت جيمز وتعتمد على منافسات ألعاب التصويب الجماعية بنظام قائم على الأبطال، وقد حققت اللعبة نجاحًا كبيرًا منذ إصدارها، ومع كل تحديث جديد لها، تجذب لاعبين أكثر.لا تخل قائمة أشهر 10 ألعاب مجانية في العالم العربي من لعبة فورتنايت، التي حصدت شعبية عالية منذ صدورها عام 2017. وهي من ألعاب المعارك والتصويب، وتعمل على أغلب أجهزة الألعاب والكمبيوتر، ويلعبها عشرات الملايين من اللاعبين العرب.تنافس لعبة المعارك أبيكس ليجندز على مكان بقائمة أشهر 10 ألعاب مجانية في العالم العربي، رغم أنها لا تأتي في هذا الترتيب المتقدم عالميWا.وتعود شعبيتها بين ملايين اللاعبين العرب، إلى أسلحتها المتنوعة وآليات لعبها الفر يدة من نوعها.تحافظ هذه اللعبة علي مكانها بالقائمة شهريًا، وهي لعبة التصويب الأكثر شهرة في العالم العربي، استغرقت وقتًا كبيرًا حتى تنتشر بهذا الشكل بمختلف منصات الألعاب.لعبة باث أوف إكزايل تعتبر النسخة المجانية من لعبة سلسلة Diablo المشهورة، ودخلت قائمة أشهر الألعاب، بعد ظهورها بفترة قصيرة، وهي من ألعاب تقمص الأدوار، وفيها عدد من المستويات ما يسمح بلعبها لمئات الساعات دون ملل، فأصبحت أكثر لعبة مجانية شهرة على منصة "ستيم".لعبة قتال مميزة، تعتبر الإصدار المجاني من سلسلة لعبة bros Smash، وهي لعبة عائلية تصلح لكل أفراد الأسرة، وتخلو من المقاطع غير الآمنة. طريقة لعبها السهلة والمميزة حققت لها شهرة كبيرة بين اللاعبين العرب.هي أكبر لعبة قتال مجانية جماعية تنافسية، على منصة "ستيم"، ويلعبها في الوقت نفسه على المنصة أكثر من ربع مليون لاعب.لعبة فريدة تلعب بين فر يقين، بكل فريق 5 لاعبين يختارون شخصياتهم من بين أكثر من 110 شخصيات في اللعبة، وللفوز فيها يحتاج كل فريق لتدمير أبراج الفريق وقاعدة عمليات الفر يق الآخر."وارفريم" هي لعبة قتال جماعية (نينجا)، تم تحديثها وبناؤها على مدار الـ10 سنوات الماضية، حتى وصل عدد لاعبيها في الوقت نفسه لأكثر من 54 ألف لاعب على منصة "ستيم". وأصبحت توفر تجربة سمعية وبصرية فر يدة للاعبيها.أكثر ما يميزها هو تجديد محتواها ومستوياتها بصفة مستمرة، حتى تظل مرتبطا باللعبة.