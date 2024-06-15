شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث نظام ChromeOS لتوفير سرعة الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت جوجل أن ChromeOS سيخضع لعملية تحول قريبًا حيث تهدف جوجل من خلال هذا التحديث إلى جلب ميزات الذكاء الاصطناعي بوتيرة أسرع إلى ChromeOS، حيث صرح عملاق التكنولوجيا بأنه سيتبنى أشياء مثل Android Linux kernel وأطر عمل أندرويد "كجزء من أساس ChromeOS".

وفي مدونة مفصلة، ​​توضح جوجل أن هذه التغييرات لن تكون مجرد ميزات للذكاء الاصطناعي، وقالوا إن الإضافة ستساعد أيضًا في تبسيط الجهود الهندسية ومساعدة الأجهزة المختلفة مثل الهواتف والملحقات على العمل بشكل أفضل مع أجهزة كروم بوك.

ومع هذه الإعلانات الأخيرة حول الميزات الجديدة المدعومة من Google AI وGemini، توفر أجهزة كروم بوك الفرصة لوضع أدوات قوية في أيدي المزيد من الأشخاص للمساعدة في المهام اليومية.

تنص المدونة على أنه "للاستمرار في طرح ميزات Google AI الجديدة للمستخدمين على نطاق أسرع وأكبر، سنحتضن أجزاء من حزمة أندرويد، مثل Android Linux kernel وإطارات عمل أندرويد، كجزء من أساس ChromeOS ".

وفي الوقت نفسه، قالت جوجل أيضًا إنها ستستمر في تقديم أمان لا مثيل له، وشكل ومظهر متسقين، وقدرات إدارية واسعة النطاق يحبها مستخدمو ChromeOS والمؤسسات والمدارس.

بدأت هذه التحسينات في حزمة التكنولوجيا الآن ولكنها لن تكون جاهزة للمستهلكين لبعض الوقت، عندما يتم ذلك، ستوفر جوجل انتقالًا سلسًا إلى التجربة المحدثة.

وفي هذه الأثناء، سيستمر نظام التشغيل ChromeOS دون أي تغيير في تحديثات البرامج العادية والابتكارات الجديدة.

هذه ليست المرة الأولى التي يجتمع فيها فريق Chrome وأندرويد معًا، حيث عملت المجموعتان من قبل على تشغيل تطبيقات أندرويد على أجهزة كروم بوك، كذلك عملوا أيضًا جنبًا إلى جنب لجلب تقنية بلوتوث الخاصة بنظام أندرويد إلى ChromeOS.