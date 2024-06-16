شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حظر AMD وIntel من استخدام Copilot+ فى الوقت الحالى والان مع تفاصيل الخبر

تفتقد معالجات كل من إنتل وAMD للذكاء الاصطناعى Copilot+ الجديد، وعلى الرغم من إطلاق AMD لوحدات المعالجة المركزية Ryzen AI 300 الخاصة بها ومعاينة Intel لشرائح Lunar Lake في Computex 2024، يبدو أن هذه المكونات لن تدعم ميزات الذكاء الاصطناعي المتوفرة لأجهزة الكمبيوتر Copilot+ عند الإطلاق.

وبدلاً من ذلك، سيحصلون على الدعم في المستقبل من خلال تحديث البرنامج، فيما يأتى كل من Ryzen AI 300 وLunar Lake مزودين بوحدة معالجة عصبية (NPU) تلبي متطلبات Microsoft لجهاز Copilot + PC ، لكن Microsoft تقيد في البداية الوصول إلى ميزات مثل Recall وAuto Supersolution لأجهزة الكمبيوتر المحمولة المزودة بشرائح Snapdragon X Elite وPlus، وفقًا للتقارير. الحافة .

وأخبر جيمس هاول، مدير التسويق في Microsoft، المنفذ أن التحديثات المجانية ستوفر أجهزة كمبيوتر AMD وIntel التي تلبي متطلبات ميزات الذكاء الاصطناعي "عند توفرها"، وتدخل ماثيو هورويتز من AMD وأخبر المنفذ أنه يتوقع Copilot + قبل نهاية عام 2024، لكن مايكروسوفت وانتل لم يؤكدا أي جدول زمني.

في الواقع، لا يبدو أن أي شخص يعرف موعد وصول هذه الميزات ، وخلال جلسة أسئلة وأجوبة عقب الكشف عن Lunar Lake من Intel، قالت ميشيل هولثاوس، نائب الرئيس التنفيذي لحوسبة العملاء في Intel، إن الشركة "تنتظر مايكروسوفت لتخبرنا متى ستحصل الأجهزة على تحديث ليوم واحد".

وفي 14 يونيو، قال جون تايلور، كبير مسؤولي التسويق في AMD، إن الشركة تستهدف توفر Copilot+ في وقت لاحق من هذا العام على LinkedIn .

وخلال نفس جلسة الأسئلة والأجوبة، قال هولثاوس إن طرح Lunar Lake سيتم اعتبارًا من نهاية العام وحتى فبراير من العام المقبل ، وعلى الرغم من أننا سنحصل على أول أجهزة كمبيوتر محمولة تقوم بتعبئة هذه الرقائق قريبًا، إلا أن هناك فرصة جيدة لأن تقوم مايكروسوفت بانتظار تحديث البرنامج لـ AMD وIntel حتى يتوفر على نطاق أوسع.

ومن الممكن أن تكون هناك بعض الصفقات الحصرية التي وقعتها مايكروسوفت مع شركة Qualcomm أيضًا، وأشارت شركة كوالكوم إلى نفسها على أنها النظام الأساسي "الحصري" لأجهزة الكمبيوتر Copilot +، وقد وقعت مايكروسوفت صفقات مع Qualcomm في الماضي، و انتهى أحدهما في عام 2021 والآخر في بداية عام 2024.

وستتلقى AMD وIntel في النهاية ميزات Copilot+، وعلى الرغم من أن رقائق AMD الجديدة ستصل في يوليو وستتبعها Intel بعد فترة وجيزة، إلا أنه قد يستغرق الأمر عدة أشهر قبل أن تقوم Microsoft بتمكين برنامج Copilot+ على هذه الأجهزة.