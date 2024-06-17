شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يلاحق يوتيوب أدوات حظر الإعلانات؟.. تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

يلاحق يوتيوب أدوات حظر الإعلانات بكل الطرق الممكنة، وقد يكون الجهد الأخير هو الأكبر والأكثر فاعلية، حيث يقوم النظام الأساسي بالفعل بحظر مقاطع الفيديو أو تخطيها حتى النهاية إذا كان لديك برنامج حظر الإعلانات المثبت لحظر الإعلانات قبل مشاهدة مقاطع الفيديو.

ومع ذلك، يشعر موقع يوتيوب بالحاجة إلى إنهاء استخدام أدوات الحظر، حيث يبدو أنه يختبر تقنية جديدة لحظر الإعلانات على جانب الخادم.

كيف يخطط يوتيوب لهذا الأمر من جانب الخادم؟

تشير التقارير إلى أن النظام الأساسي يختبره مع مجموعة مختارة من الأشخاص، لذلك لا يوجد تأكيد مما إذا كان يوتيوب يخطط لطرحه للجميع أو لعدد قليل من الأسواق للبدء به.

تفعل كل شيء لتظهر لك الإعلانات

تشير حقيقة إلى أن يوتيوب يختبر بالفعل حقن الإعلانات على جانب الخادم إلى أن النظام الأساسي كان يعمل بطريقة مضمونة للحفاظ على عرض الإعلانات ولا يمنح المستهلكين أي خيار سوى مشاهدتها حتى يظهر زر التخطي.

من الواضح أن النظام الأساسي يصر على عدم وجود أدوات حظر الإعلانات في عالمه، وهو على استعداد لفعل أي شيء لضمان إما أن يتم لصق الإعلانات بالكامل على شاشتك أو أن يدفع الأشخاص مقابل خدمتها لتصبح خالية من الإعلانات.

يأتي ذلك وسط شكاوي الكثير من الأشخاص الذين يستخدمون أدوات حظر الإعلانات من أن يوتيوب يتخطى مقاطع الفيديو حتى النهاية.

لكن حرمانهم من مشاهدة الفيديو تمامًا يبدو بمثابة خطوة جريئة من غير المرجح أن تلقى استحسان المستخدمين والجهات التنظيمية أيضًا، وسط انتشار الحديث عن تخطي مقاطع الفيديو حتى الإصدار النهائي على يوتيوب ومعظمها مزود بأداة حظر الإعلانات على جهازك.

وسبق أن ذكرت الشركة أسباب عدم استخدام أداة حظر الإعلانات عدة مرات، ولكن هذا الوابل المستمر من الإعلانات التي يراها المستخدمون المجانيون على النظام الأساسي، باستخدام أدوات حظر الإعلانات أمر لا مفر منه.

الطريقة الوحيدة لتخطي هذه الإعلانات هي الدفع مقابل YouTube Premium، الذي تقول المنصة إنه يساعدهم على الدفع لمنشئي المحتوى، لكن هذه الأسباب أصبحت مرهقة ومن المؤكد أن الناس يفكرون في خياراتهم.