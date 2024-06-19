تكنولوجيا: رصد هاتف HMD Skyline على قاعدة بيانات Geekbench مع معالج Snapdragon 7s Gen 2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كما ورد سابقًا، تعمل شركة HMD Global على هاتف ذكي جديد يسمى HMD Skyline. تم تسريب صور لهذا الجهاز الجديد في وقت سابق من هذا الشهر لتكشف عن تصميم مستوحى من هاتف Nokia Lumia 920.

ومع ذلك، فقد تم الآن رصد الهاتف الذكي على قاعدة بيانات Geekbench، حيث تم الكشف عن تفاصيل حول مكوناته الداخلية.

ووفقًا لقائمة Geekbench، يأتي الهاتف الذكي مزودًا بلوحة رئيسية تحمل الاسم الرمزي “Tomcat”، والتي تستضيف ذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 8 جيجابايت إلى جانب معالج ثماني النواة يحتوي على 4 نوى تعمل بسرعة 1.96 جيجاهرتز، بينما تعمل الأربعة الأخرى بسرعة 2.40 جيجا هرتز. وبناءً على هذه التفاصيل، فمن المتوقع أن يكون المعالج هو Snapdragon 7s Gen 2.

بالإضافة إلى المعالج، تؤكد قائمة Geekbench أن الجهاز سيتم إطلاقه مع نظام Android 14. وبالحديث عن أدائه، فقد سجل 1027 نقطة في اختبار النواة الواحدة و 2857 نقطة في اختبار النواة المتعددة.

لسوء الحظ، لم توفر قائمة Geekbench أي تفاصيل إضافية حول الجهاز. ولحسن الحظ، فقد تسربت بعض المواصفات في السابق.

ووفقًا لتقرير سابق، سيحتوي HMD Skyline على شاشة FHD+ OLED مع معدل تحديث 120 هرتز ومعالج Snapdragon 7s Gen 2 من كوالكوم.

يقال إن الجهاز سيظهر لأول مرة بكاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل، مقترنة بكاميرا فائقة الاتساع وعدسة ثالثة، والتي يمكن أن تكون إما مستشعر ماكرو أو مستشعر عمق. ومن الامام، يُقال أنه يأتي مزودًا بكاميرا امامية بدقة 32 ميجابكسل.

يقال ايضًا إن الجهاز مدعوم ببطارية تبلغ سعتها 4900 مللي أمبير مقترنة بشحن سريع بقوة 33 واط.

يقال إن الجهاز مزود بمكبرات صوت استريو ومستشعر بصمة الإصبع ضمن الشاشة ومقاوم للماء والغبار IP67. وفي حين أن السعر لم يتم تأكيده، تشير الشائعات إلى أنه قد يكلف حوالي 520 يورو لإصدار 8 جيجابايت + 256 جيجابايت.

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