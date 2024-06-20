تكنولوجيا: تحديث Android Auto 12.2 يأتي مزودًا بأيقونات جديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تطرح جوجل تحديثًا جديدًا لنظام Android Auto، مع بعض التغييرات التي تهدف إلى تعزيز السلامة وتجربة المستخدم.

يأتي الإصدار 12.2، متوفر الآن بسهولة للتنزيل عبر متجر Google Play، ويأتي في المقام الأول مع عناصر تصميم دقيقة جديدة للتمييز بين التطبيقات التي يمكن استخدامها أثناء القيادة وتلك التي لا ينبغي استخدامها.

سوف تحصل على أيقونات ذات تدرج رمادي للتطبيقات التي لا يمكن الوصول إليها أثناء تحرك السيارة.

تحل هذه الإشارة المرئية محل أيقونة السيارة السابق أو تراكبات الرمز “P”. عندما تكون السيارة متوقفة، تعود هذه الرموز إلى ألوانها الطبيعية، للإشارة إلى وظائفها الكاملة.

يسرد سجل التغيير الرسمي أيضًا تحسينات الاستقرار والأداء، لكنه لا يقدم أي تفاصيل.

يعد التحديث إلى Android Auto 12.2 أمرًا سهلاً، إما من خلال التحديثات التلقائية لمتجر Google Play أو عن طريق تنزيل ملف APK يدويًا من مصدر موثوق.

ومع ذلك، يعد توخي الحذر عند تنزيل ملفات APK من مواقع الويب التابعة لجهات خارجية أمرًا ضروريًا لتجنب المخاطر الأمنية المحتملة.

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