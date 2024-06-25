شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطلاق الإصدار التجريبي الثاني من نظام التشغيل iOS 18.. اعرف أبرز الميزات والان مع تفاصيل الخبر

أكدت شركة آبل إطلاق iOS 18 Developer Beta 2، بعد إصداره الأولي في WWDC 2024 قبل أسبوعين، حيث يقدم هذا الإصدار الأخير، الذي تم إصداره اليوم في 24 يونيو، ميزتين متوقعتين للغاية: iPhone Mirroring ومشاركة شاشة SharePlay وقد أثار هذا الإعلان الإثارة بين عشاق التكنولوجيا الذين يتوقون لاستكشاف هذه القدرات الجديدة.

مع الميزات الإضافية لـ Apple iOS 18 Developer Beta 2، تتطلع شركة التكنولوجيا إلى إصلاح الأخطاء وتحسين تجربة المستخدم، ستسمح ميزة iPhone Mirroring للمستخدمين بعرض شاشاتهم على أجهزة كمبيوتر ماك الخاصة بهم، ما يعني أنه يمكنهم استخدام ميزات معينة لجهاز آيفون على جهاز ماك الخاص بهم، مثل تلقي إشعارات آيفون على جهاز ماك والسحب والإفلات السلس بين الكمبيوتر والهاتف.

إضافة أخرى ملحوظة هي SharePlay Screen Sharing، والتي تتيح للمستخدمين إضافة تعليقات توضيحية والتحكم في شاشة شخص آخر أثناء مكالمات الفيديو، كذلك لم تكن هذه الإمكانية متاحة سابقًا في نظام التشغيل iOS 18، مما يعد بتعزيز التعاون والتجارب التفاعلية.

من أجل الترقية إلى إصدار iOS 18 Developer Beta 2، يمكن للمستخدمين الانتقال إلى الإعدادات > عام > تحديث البرنامج على أجهزة iPhone الخاصة بهم.

سيكون هذا الإصدار الجديد متاحًا للتنزيل بعد ظهر اليوم، أي 24 يونيو وعلى عكس السنوات السابقة، يمكن للمستخدمين تنزيل الإصدار التجريبي من iOS 18 دون دفع رسوم قدرها 99 دولارًا، لأنه متاح مجانًا.

ومع ذلك، من المتوقع أن تكون النسخة التجريبية العامة متاحة في يوليو، وستكون النسخة النهائية متاحة لجميع المستخدمين في سبتمبر.

مع إطلاق Apple لنظام التشغيل iOS 18، من المتوقع أيضًا أن تقدم إصدارات تجريبية من iPadOS 18 وmacOS Sequoia وtvOS 18 وvisionOS 2 وwatchOS 11.

وفي الوقت نفسه، أكدت شركة آبل صفقتها مع OpenAI وستتطلع إلى المزيد من الشركاء لدعمها في مجال الذكاء الاصطناعي، كذلك تزعم أحدث التقارير أن Meta قد تكون الهدف التالي للشركة، ومع ذلك تواجه شركة آبل تحديًا للذكاء الاصطناعي في منطقة الاتحاد الأوروبي والصين بسبب سياسات الذكاء الاصطناعي المتنوعة المعمول بها.