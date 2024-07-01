تكنولوجيا: جوجل تطلق الإصدار التجريبي من Google Vids

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصدرت جوجل تطبيق جديد لتحرير الفيديو مدعومًا بالذكاء الاصطناعي في شهر أبريل من هذا العام، والذي يطلق عليه Google Vids، وأعلنت الشركة أنها ستختبره في Google Workspace Labs في شهر يونيو.

ووفقا للتقارير، تم إطلاق التطبيق يوم الجمعة الماضي ودخل بالفعل مرحلة الاختبار بوظائف كاملة.

وعلى ما يبدو، تدمج أداة تحرير الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي نموذج Gemini ويمكنها مساعدة المستخدمين في إنشاء مقاطع فيديو، بما في ذلك إنشاء الشرائح وكتابة نصوص الفيديو والعثور على المواد من Shutterstock وإنشاء نصوص برمجية للوحة العمل للفيديو بأكمله.

كما يمكن للمستخدمين تحرير مقاطع الفيديو عن طريق إضافة أو إزالة عناصر مثل الشرائح وحقول النص والصور والصوت، وتصديرها في النهاية كملفات MP4.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك العثور على إدخال هذه الوظيفة في أداة معالجة مستندات Google Docs.

بعد إنشاء مشروع جديد، ما عليك سوى وصف الموضوع أو التأثير المطلوب للفيديو بإيجاز، ويمكنك أيضًا أن تطلب من الذكاء الاصطناعي استخدام ملفات محددة في محرك Google Drive كمواد. ومع ذلك، فإن الإصدار التجريبي الحالي يفتقر إلى وظيفة الدبلجة بالذكاء الاصطناعي.

علاوةً على ذلك، فإن مفهوم تصميم Google Vids هو أنه طالما يمكنك إنشاء شرائح، يمكنك إنشاء مقاطع فيديو في Google Vids، دون الحاجة إلى أي خبرة في إنتاج الفيديو.

المصدر