شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يقلد أبل.. خطة إضافة مجموعة أفاتار بواسطة الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

يعمل تطبيق واتساب على ميزة جديدة للذكاء الاصطناعي تسمح للمستخدمين بإنشاء صور رمزية مخصصة لأنفسهم لاستخدامها في أي مكان يتخيلونه.

حيث تعمل الشركة على تطوير الميزة في الوقت الراهن والتي تم رصدها في النسخة التجريبية الجديدة من تطبيق واتس آب لنظام أندرويد 2.24.14.7 بواسطة WABetaInfo ، وستستخدم على ما يبدو مزيجًا من الصور التي يقدمها المستخدمون، والمطالبات النصية، ونموذج الذكاء الاصطناعي Meta's Llama لتوليد الصور.

وتقول لقطة شاشة شاركها موقع WABetaInfo إن المستخدمين يمكنهم تخيل أنفسهم "في أي مكان من الغابة إلى الفضاء الخارجي ، وتبدو الأمثلة نموذجية إلى حد ما لتلك التي تنتجها مولدات الذكاء الاصطناعي، خاصة إذا كنت قد استخدمت تطبيقات مثل Lensa AI أو ميزة الصور الشخصية "Dreams" في Snapchat .

ولإنشاء الصورة الرمزية المخصصة، سيحتاج مستخدمو واتساب إلى "التقاط صور لأنفسهم مرة واحدة" والتي سيتم استخدامها بعد ذلك لتدريب Meta AI لإنتاج صور تشبه المستخدم في أي مكان.

وسيتمكن مستخدمو واتساب بعد ذلك من إنشاء صورهم الرمزية عن طريق كتابة "تخيلني" مع وصف للإعداد في محادثة Meta AI ، أو في محادثات WhatsApp الأخرى عن طريق كتابة "@Meta AI imagine me..."

وبحسب ما ورد ستكون الميزة اختيارية، وستتطلب من المستخدمين تمكينها يدويًا في إعدادات واتساب قبل أن يتمكنوا من استخدامها، ويقول WABetaInfo أيضًا أنه يمكن حذف الصور المرجعية في أي وقت عبر إعدادات Meta AI.

ولا يوجد ما يشير إلى موعد توفر ميزة الصور الشخصية الجديدة Imagine AI بشكل عام، ولا يزال واتساب يطرح الدعم لبرنامج الدردشة Meta AI الخاص به ، إلى جانب إنشاء صور AI في الوقت الفعلي للمستخدمين في الولايات المتحدة ، لذلك قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل إطلاق ميزة الصورة الرمزية AI الجديدة، وسيكون من الصواب أن تتخذ Meta نهجًا أكثر حذرًا نظرًا للمشاكل التي شوهدت مع أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية السابقة .