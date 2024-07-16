شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يؤكد تأجيل حدث Tesla Robotaxi إلى أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إيلون ماسك اليوم الاثنين أن حدث Tesla robotaxi المقرر عقده في أغسطس قد تم تأجيله إلى أكتوبر، ورد الرئيس التنفيذى على موقع X (تويتر السابق، الذى يملكه) على منشور أحد المستخدمين بأنه :"طلب تغيير مهم في التصميم للواجهة الأمامية، والوقت الإضافى يسمح لنا بإظهار بعض الأشياء الأخرى"، وفقاً لموقع engadget.

يبدو أن منشور Musk's X يعكس ما ذكرته بلومبرج الأسبوع الماضي، حيث زعم المنشور في 11 يوليو أن تأخير الحدث من شأنه أن يمنح تسلا مزيدًا من الوقت لبناء نماذج أولية إضافية، وأضافت أن الشركة أبلغت عن التأخير داخليًا، وأنه طُلب من فريق التصميم "إعادة صياغة عناصر معينة في السيارة"، وهو ما يبدو وكأنه أمر ماسك بتغيير التصميم الأمامي.

قال الرئيس التنفيذي في أوائل أبريل إن الشركة ستكشف النقاب عن Tesla Robotaxi في 8 أغسطس، وجاء الإعلان التشويقي في نفس اليوم الذي ذكرت فيه رويترز أن تسلا كانت تسحب نموذج الميزانية المخطط له بقيمة 25000 دولار، لصالح الدفع الكامل للروبوت التاكسي، وادعى ماسك أن رويترز كانت "تكذب" دون إدراج أي نقاط خلاف محددة.

وبعد بضعة أسابيع، قامت تسلا بخفض "أكثر من 10%" من موظفي الشركة البالغ عددهم أكثر من 140 ألف موظف (في ذلك الوقت)، بعد أسبوعين من انتشار أخبار تسريح العمال، تخلت شركة تصنيع السيارات الكهربائية عن اثنين من كبار المسؤولين التنفيذيين، حيث حذر " ماسك " الموظفين من "أننا بحاجة إلى أن نكون صارمين تمامًا بشأن عدد الموظفين وخفض التكاليف"، وأضاف فيما بدا وكأنه تهديد: "بينما يأخذ بعض الموظفين التنفيذيين هذا الأمر على محمل الجد، فإن معظمهم لا يفعلون ذلك بعد".

سلمت تسلا ما يقرب من 7% من المركبات في النصف الأول من عام 2024 وأنتجت أقل بنسبة 15 % تقريبًا في الربع الثاني مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.