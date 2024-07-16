تكنولوجيا: هاتف Xiaomi Mix Flip يظهر قاعدة بيانات Geekbench مع معالج SD 8 Gen 3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة شاومي لإطلاق أول هاتف ذكي قابل للطي في وقت لاحق من هذا العام، وقد ظهر Mix Flip الآن في قاعدة بيانات Geekbench.

تم رصد الهاتف مسبقًا في قائمة NCC وأكدت شركة شاومي أنها تخطط لإطلاق Mix Flip إلى جانب Mix Fold 4 في وقت لاحق من هذا الشهر في الصين.

وظهر Xiaomi Mix Flip برقم طراز 2405CPX3DC وأكدت قائمة Geekbench أنه مزود بمعالج Snapdragon 8 Gen 3.

تمكن الهاتف من تحقيق 2087 نقطة أحادية النواة و 6282 نقطة متعددة النواة. وأكدت القائمة أيضًا وجود ذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 12 جيجابايت ونظام Android 14.

وأكدت قائمة NCC الأخيرة وجود بطارية ثنائية الخلية بسعة 4740 مللي أمبير وشحن بقوة 67 واط.

من المرجح ان يكون هناك إعداد كاميرا مزدوجة، ويُشاع أنها تحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر مقاس 1 1.55 بوصة وتقنية OIS.

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