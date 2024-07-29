تكنولوجيا: vivo تحدد يوم 7 من أغسطس لإطلاق هواتف vivo V40 وV40 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شاركت vivo إعلان تشويقي اليوم على منصة X أكدت من خلاله على موعد مؤتمرها القادم في 7 من أغسطس والذي تطلق فيه هاتفي vivo V40 وvivo V40 Pro في السوق الهندي.

قدمت شركة vivo هاتف vivo V40 في عدد من الأسواق مؤخراً، واليوم تستعد لإطلاق هذا الإصدار في السوق الهندي مع إصدارها الجديد vivo V40 Pro.

ولقد رصد هاتف V40 Pro خلال الفترة الماضية في قاعدة بيانات Geekbench بمعالج Dimensity 9200 Plus، بينما تدعم رقاقة Snapdragon 7 Gen 3 الإصدار الرئيسي vivo V40.

وتدعم vivo هواتف vivo V40 وvivo V40 Pro ببطاريات تتميز بسعة 5500 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 80W، وتؤكد الشركة على أن هذه الإصدارات هي أنحف الهواتف بالمواصفات السابق ذكرها في الأسواق.

كما تتميز هذه الإصدارات بكاميرة بدقة 50 ميجا بيكسل على أن يضم V40 اثنان من الكاميرات تشمل مستشعر رئيسي مع مستشعر بزوايا عرض فائقة الإتساع، بينما يأتي إصدار Pro بمستشعر إضافي يدعم التكبير البصري حتى مرتين والرقمي حتى 50 مرة.

ومن المقرر أن تتضمن كاميرة telephoto في إصدار Pro مستشعر Sony IMX816، كما يأتي الهاتفين بكاميرة سيلفي بدقة 50 ميجا بيكسل، وتدعم هذه الإصدارات معايير IP68، ويأتي إصدار Pro بألوان الأزرق والبنفسجي.

المصدر