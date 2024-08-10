تكنولوجيا: مميزات Apple Intelligence تأتي لاحقاً برسوم شهرية بقيمة 20 دولار شهرياً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أوضح أحد المحللين في تقرير نشر مؤخراً خطط ابل لدفع مميزات الذكاء الإصطناعي في منصة “Apple Intelligence” لاحقاً برسوم شهرية بقيمة 20 دولار.

يتجه مستخدمي الهواتف الذكية إلى الإحتفاظ بهواتفهم لأكثر من ثلاث سنوات قبل التفكير في التغيير إلى إصدار جديد وهو ما أكد عليه تقرير نشر من “SellCell”، لذا تبدأ شركة ابل في تبني إستراتيجية جديدة لزيادة الإيرادات وذلك عبر الإشتراكات الشهرية لمميزات الذكاء الإصطناعي.

ولقد أكد أحد المحللين على أن مميزات منصة “Apple Intelligence” ستكون الخطوة الجديدة لزيادة إيرادات شركة ابل، والتي تنضم إلى خدمات الشركة الحالية من Apple Music وApple TV+ وApple Arcade.

ولقد نجحت ابل في التركيز على إيرادات الخدمات خلال الفترة الماضية، حيث أعلنت عملاق التكنولوجيا في الأول من أغسطس عن تسجيل إيرادات بقيمة 24.2 مليار دولار في الفترة ما بين شهري أبريل إلى يونيو من عام 2024، أي إرتفعت الإيرادات 3 مليارات عن نفس الربع من العام الماضي.

من جانب أخر سجلت ابل مبيعات بقيمة 22.2 مليار دولار من أجهزة iPad وMac وApple Watch وAirPods، بينما سجلت هواتف الأيفون مبيعات بقيمة 39.3 مليار دولار.

ويوضح المحللين أن منصة “Apple Intelligence” ستكون فرصة جديدة لتوسيع خدمات شركة ابل المدفوعة، حيث من المتوقع أن تتراوح قيمة الخدمة بين 10 إلى 20 دولار شهرياً.

ومن المتوقع وفقاً لهذه التفاصيل ألا تصل تكلفة Apple Intelligence لنفس مستوى تكلفة خدمة Apple One التي تقدم سعة 50 جيجا بايت من التخزين السحابي في Apple Music وApple TV+ وApple Arcade وiCloud+.

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