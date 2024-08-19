تكنولوجيا: ‏WhatsApp يقوم بإعداد ميزة جديدة لتخصيص مظهر المحادثة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حصل تطبيق WhatsApp على عدد من الميزات الجديدة في الأشهر الماضية، بما في ذلك بعض الميزات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، ويبدو أن Meta لم تقم بتحديث التطبيق.

وفي أحدث إصدار تجريبي من التطبيق، يوجد خيار جديد يتيح لك تغيير سمات الدردشة. تم العثور عليه في الإصدار التجريبي 2.24.17.19 من تطبيق أندرويد، ومن المرجح أن يدخل إلى الإصدارات المستقرة قريبًا.

وبالطبع، لن تكون هذه هي المرة الأولى التي يسمح فيها تطبيق WhatsApp للمستخدمين بتعديل مظهر الدردشات.

فمع أحد الإصدارات التي تم إصدارها في عام 2020، قدمت Meta الوضع الداكن، مما جعل التطبيق أقل إرهاقًا للعين في الليل. ومع ذلك، لم تكن سمات الدردشة الإضافية المشابهة لتلك المتوفرة على Messenger و Instagram متاحة.

لذلك، فإن الإصدار التجريبي 2.24.17.19 يسمح للمستخدمين بتحديد مجموعة واسعة من الألوان العادية لتغيير لون الفقاعة النصية. كما ان هذه السمات الملونة ستغير أيضًا مظهر خلفية الشاشة.

جدير بالذكر أن هذا المستوى من التخصيص للدردشات لا يشبه ما يقدمه Meta لـ Messenger و Instagram. وهو يطبق حاليًا التخصيص على جميع الدردشات، ولكن التحديث المستقبلي قد يسمح للمستخدمين بتعيين سمة مختلفة للمحادثات الفردية.

هناك شيء آخر جدير بالذكر هو أن المصدر WeBetaInfo وجد ميزة مماثلة في الإصدار التجريبي من iOS 24.11.10.70. وهذا يعني أن إصدار iOS من WhatsApp سيحصل على الميزة أيضًا مع تحديث مستقر في المستقبل.

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