تكنولوجيا: شبكة الملفات الشخصية التجريبية على انستغرام تُظهر صور مستطيلة بدلاً من مربعة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تختبر منصة إنستغرام تخطيطًا جديدًا لشبكة الملف الشخصي، والذي يبدو انه يحتوي على صور مستطيلة بدلاً من المربعات التي اعتدنا عليها.

وفي إحدى قصص انستغرام، كشف آدم موسيري أن التطبيق يختبر شبكة رأسية لملفات تعريف المستخدمين. وأوضح أن الشبكة المربعة الأصلية تم تصميمها في اليوم الذي كان فيه التطبيق يسمح للمستخدمين فقط بتحميل الصور المربعة.

والآن يبدو أن الغالبية العظمى من التحميلات على انستغرام تكون عمودية، وتحديدًا صور 4 × 3 ومقاطع فيديو 9 × 16.

عندما تنقر على علامة تبويب الفيديو في انستغرام، سترى بالفعل شبكة مستطيلة، وبالتالي فإن التصميم التجريبي لن يبدو غير مألوف تمامًا.

في الواقع، يبدو الملف الشخصي للاختبار هو نفسه تمامًا، استنادًا إلى لقطة الشاشة التي نشرها المستخدم على Threads، باستثناء أن الشبكة تتضمن منشورات الصور وليس مقاطع الفيديو فقط.

وقال متحدث باسم The Verge إن الاختبار لم يتم طرحه إلا لعدد صغير من المستخدمين وأن فريق انستغرام سيستمع إلى التعليقات قبل توسيع مدى توفر الشبكة المعاد تصميمها.

المصدر