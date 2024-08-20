تكنولوجيا: جوجل تقول إنها لن تصنع المزيد من ساعات Fitbit الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة جوجل أنها لن تقوم بعد الآن بتصنيع ساعات ذكية جديدة تحت العلامة التجارية Fitbit، مع تولي سلسلة Pixel Watch عامل الشكل هذا في المستقبل.

تم إطلاق المجموعة الأخيرة من ساعات Fitbit الذكية في عام 2022 في Versa 4 و Sense 2 قبل أشهر قليلة من أول ساعة Pixel من جوجل.

بمرور الوقت، قامت جوجل بملء الفجوات في تجربة Fitbit التي كانت مفقودة في ساعة Pixel Watch الأصلية، حيث أخذ الجيل الثالث الأمور خطوة إلى الأمام من خلال ميزات التشغيل المتقدمة الجديدة والمزيد.

وفي ضوء ذلك، تقول جوجل إنها انتهت من إنتاج ساعات Fitbit الذكية الجديدة.

وفي حديثه إلى موقع Engadget، قال سانديب واريش، مدير إدارة منتجات جوجل لأجهزة Pixel القابلة للارتداء، إن“Pixel Watch هي جزء من ساعتنا الذكية من المجموعة” ردًا على سؤال حول أي ساعات ذكية مستقبلية تحمل علامة Fitbit التجارية، مضيفًا أن Pixel Watch هي “الساعات التالية“.

من الواضح أن هذا يغلق الباب أمام ساعات Fitbit الذكية، على الرغم من أنه لا يمكن شطب العائد بالكامل نظرًا لأن جوجل قد غيرت رأيها من قبل.

أما بالنسبة لـ Fitbit Versa 4 و Sense 2، فسيظل كلاهما خيارين في السوق، حتى أنه يتم بيعهما على متجر جوجل.

تواصل جوجل أيضًا تقديم تحديثات البرامج وحتى الميزات الجديدة لكلا الجهازين. ولكن في ضوء انخفاض Pixel Watch 2 إلى 249 دولارًا، وهو نفس سعر Sense 2، يبقى أن نرى إلى متى سيكون من المنطقي وجود كلا المنتجين جنبًا إلىجنب.

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