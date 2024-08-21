تكنولوجيا: مايكروسوفت تطلق نسخة موحدة من تطبيق Teams للأغراض الشخصية والعملية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت مايكروسوفت أخيرًا تطبيقًا موحدًا لـمايكروسوفت Teams يتيح لك التبديل بين الحسابات الشخصية والعملية. وقد كان التطبيق الجديد قيد الاختبار لمعظم العام، وتقوم مايكروسوفت الآن بإطلاقه لمستخدمي ويندوز وماك اليوم.

لا يدعم هذا التحديث للتطبيق حسابات العمل والشخصية والتعليمية في تطبيق Teams واحد فحسب، بل إنه يحسن أيضًا تجربة التبديل بين فئات مستخدمي Teams المختلفين. يوضح أميت فولاي، نائب رئيس المنتج في مايكروسوفت، “يمكنك أيضًا الانضمام كضيف دون تسجيل الدخول. فما عليك سوى تحديد الحساب المفضل لديك عند الانضمام إلى الاجتماع”.

وقد كان لدى مايكروسوفت تاريخ طويل ومعقد في دعم حسابات العمل والشخصية مع Teams. قام ويندوز 11 أولاً بدمج Teams في شريط المهام، ولكن التطبيق كان يعمل فقط مع الحسابات الشخصية. ثم قامت مايكروسوفت بإزالة هذه الدمج من ويندوز 11 العام الماضي، مما ترك المستخدمين مضطرين إلى تثبيت تطبيقين منفصلين Teams للوصول إلى الاجتماعات الشخصية أو العمل. كان الأمر مربكًا بعض الشيء أن يكون لديك مايكروسوفت Teams (مجانًا) ومايكروسوفت Teams (عمل أو مدرسة) مثبتًا وأن تضطر إلى التأكد من تشغيل الإصدار الصحيح.

لحسن الحظ، فإن الوضع المزدوج المربك للتطبيق يختفي تمامًا مع تحديث اليوم، بحيث يمكنك ببساطة رؤية الحسابات الشخصية والعملية جنبًا إلى جنب. كما يتم تحسين الإشعارات مع هذا التطبيق المحدث بحيث يمكنك بسهولة معرفة الفريق الذي جاء منه الإشعار.

إذا كنت تستخدم مايكروسوفت تيمز بالفعل على ويندوز أو ماك، فسيتم تحديثه تلقائيًا؛ خلاف ذلك، يمكنك تنزيل التطبيق الجديد من موقع مايكروسوفت.

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