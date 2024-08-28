تكنولوجيا: تطبيق خرائط جوجل يعيد تصميم شكل الدبوس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد طرح الشريط السفلي المبسط على الهاتف المحمول، تقدم جوجل إعادة تصميم لشكل ألوان الدبابيس في تطبيق خرائط جوجل.

لقد اختفى شكل الدبوس المميز الذي يحتوي على نقطة تشكيل في الأسفل، على الرغم من أنه من الواضح أنه لا يزال رمز التطبيق.

وبدلاً من ذلك، تختار خرائط جوجل شيئًا أقصر وأكثر تقريبًا بخلفية بيضاء، بينما يوجد الرمز الذي يشير إلى الفئة في دائرة داخلية، وهو يتطابق مع تصميم الأيقونات الحالي للنجوم والأعلام والقلوب.

تعتبر معظم الدبابيس هي نفسها، على الرغم من أن بعضها الآخر قد تغير، مثل دبابيس المتاحف التي أصبحت الآن باللون الأرجواني بدلاً من اللون الأزرق المخضر.

يعد تصميم الدبوس الأقصر هذا أقل بروزًا إلى حد ما، ولكنه قد يسمح لجوجل بعرض المزيد لكل عرض خريطة.

ويأتي ذلك بعد أن طرحت جوجل العام الماضي ألوانًا جديدة للخريطة الرئيسية.

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