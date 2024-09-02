الأرصاد: مزيد من الانخفاض في درجات الحرارة بحلول الأربعاء

الشارقة - اميمة ياسر - قالت الدكتورة منار غانم، عضوة المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد تحسنًا طفيفًا في درجات الحرارة ونسب الرطوبة، متوقعة أن تتراوح العظمى المقاسة في الظل على القاهرة اليوم ما بين 34 إلى 35 درجة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، صباح الاثنين، أن العظمى المحسوسة على القاهرة تصل إلى 37 درجة؛ نتيجة استمرار ارتفاع نسب الرطوبة التي تتجاوز 90% في المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، وتصل إلى 80% على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وأشارت إلى أن طقس اليوم حار رطب نهارًا على السواحل الشمالية، والوجه البحري، والقاهرة الكبرى، وشديد الحرارة بمحافظات شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، قائلة إنه مائل للحرارة ليلًا على أغلب المحافظات.

وتوقعت أن تشهد البلاد مزيدًا من الانخفاض في قيم درجات الحرارة؛ اعتبارًا من الأربعاء، مع زيادة تأثير المنخفض الجوي الموجود في طبقات الجو العليا ومرتفع العروض الوسطى، لافتة إلى أن العظمى على القاهرة تصل إلى 33 درجة.