تكنولوجيا: جهاز Asus ZenBook S14 ينطلق بمعالجات Intel Lunar Lake في معرض #IFA2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Asus في معرض برلين عن جهاز Asus ZenBook S14 الذي يأتي بمعالجات Intel Lunar Lake وشاشة OLED بجودة عرض 3K.

ينطلق جهاز ZenBook S14 بإختيارات ألوان تشمل اللون الأبيض والرمادي، كما يتميز الجهاز بوزن 1.2 كجم، وتصميم للهيكل من “Ceraluminum” الذي يجمع بين السيراميك والألومنيوم.

كما يأتي الجهاز بنظام تبريد يتضمن طبقات ثنائية من صفائح الجرافيت، ومروحة مزدوجة لدعم تبريد الجهاز بكفاءة، مع معالجات Lunar Lake التي تدعم توفير الطاقة.

ويضم Asus ZenBook S14 شاشة OLED بحجم 14 إنش، ودقة 2880 في 1800 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120 Hz، وسطوع بنسبة 500 nits، أيضاً تدعم الشاشة تغطية لونية بمعايير DCI-P3 بنسبة 100%، وتشغل الشاشة نسبة 90% من هيكل الجهاز.

وتدعم Asus الجهاز ببرنامج “OLED Care” الذي يعمل على خفض إحتمالات الإحتراق وذلك عبر تحريك البيكسل عند خمول الشاشة.

كما تؤكد Asus على أن لوحة OLED المقدمة في جهاز ZenBook S14 تتميز بخفض الإضاءة الزرقاء التي تؤثر على العين بنسبة 70%.

ويدعم Asus ZenBook S14 التكوين بمعالج Intel Core Ultra 7 256V، مع ذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5X-8533 أو نموذج بمعالج Core Ultra 7 258V وذاكرة عشوائية 32 جيجا بايت رام، على أن يدعم النموذجين سعة تخزين 1 تيرابايت في سعة NVMe SSD.

كما ينطلق الجهاز باثنان من منافذ Thunderbolt 4.0، ومنفذ USB 3.2 Gen2 فئة A، ومنفذ HDMI 2.1، ومدخل 3.5مم للسماعات، ويدعم الجهاز بطارية بقدرة 72 Wh، والشحن بقدرة 65 W.

ويدعم ZenBook S14 تقنية Wi-Fi 7، وكاميرة IR webcam بدقة 1080 بيكسل لدعم نظام Windows Hello، كما يدعم تقنية البلوتوث 5.4، ويضم 4 من المكبرات الصوتية بتقنية “Harman Kardon”، ويتوفر الجهاز بسعر يبدأ من 1400 دولار.

المصدر