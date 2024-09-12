القيادة الذاتية بـAI.. تنافسية في الابتكار خلال قمة الذكاء الاصطناعي

قمة الرياض.. خبير يوضح أهم محركات الابتكار في الذكاء الاصطناعي

شكرا لقرائتكم خبر عن "بلسم".. مؤشر جديد لتقييم النماذج العربية في الذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.