يونيون اير تعلن عن وظائف شاغرة لجميع المؤهلات وبرواتب مجزية

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن شركة يونيون اير للتكييف والأجهزة الكهربائية عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الشاغرة لحملة المؤهلات المتوسطة والعليا وبدون مؤهل للعمل فورًا بفرع الشركة بالسادس من أكتوبر – المنطقة الصناعية الثالثة، برواتب مجزية وحوافز شهرية ومزايا عدة، ونستعرض الآن على الخليج 365 تفاصيل الوظائف ورابط التقديم على الوظائف:

وظائف شركة يونيون اير

مطلوب خدمة عملاء.

مطلوب محاسبين.

مطلوب سائقين درجة ثانية.

مطلوب فنيين صيانة أجهزة منزلية.

مطلوب برومتر للعمل تجاري وهايبر.

مطلوب مشرفين مبيعات للعمل بالصعيد والدلتا.

الشروط والمزايا:

أوضحت الشركة أنه يشترط مؤهلات عليا ومتوسطة حسب كل وظيفة، وان لا يزيد السن عن 35 سنة، وخبرة في مجال العمل، وتقدم الشركة رواتب مجزية، وحوافز، بالإضافة إلى توفير مواصلات، والعمل 8 ساعات يوميًا، ويوم إجازة أسبوعيًا، كما توفر تأمينات طبية واجتماعية.

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رابط التقديم على الوظائف

للتقديم على الوظائف المعلنة بشركة يونيون اير يرجى التسجيل وملئ استمارة التوظيف بالرابط التالي”وظائف شركة يونيون اير للأجهزة الكهربائية” عبر تسجيل كافة البيانات المطلوبة.