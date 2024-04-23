«أبوظبي للزراعة» تنظم مؤتمر تعزيز أنظمة الرقابة للحد من مخاطر الغش الغذائي

ابوظبي - سيف اليزيد - يواصل مؤتمر تعزيز أنظمة الرقابة للحد من مخاطر الغش الغذائي الذي تنظمه هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، فعالياته حتى 24 إبريل 2024، في أبوظبي، بهدف مكافحة الغش الغذائي في منطقة الخليج العربي، ورفع الوعي بمخاطره، وتسهيل تبادل المعرفة لتعزيز مستوى السلامة الغذائية.

يُعقَد المؤتمر تحت شعار «معاً لمكافحة الغش في الغذاء» بمشاركة ممثّلين عن الجهات الرقابية في دول مجلس التعاون الخليجي، وخبراء من الجهات الرقابية العالمية الرائدة في مجال مكافحة الغش الغذائي والمنظمات الدولية، وممثّلين عن الجهات الرقابية على مستوى دولة الإمارات، وممثّلين عن القطاع الخاص من منتجين ومصنّعين ومنشآت غذائية.

يهدف المؤتمر إلى استعراض أفضل الممارسات والتطوُّرات العالمية في مجال مكافحة الغش الغذائي، ومناقشة طرق تنفيذ إجراءات مكافحة الغش في الأغذية على المستوى الوطني، وتبادل المعلومات والخبرات بين الجهات المشاركة في مجال إجراءات الكشف عن حالات الغش الغذائي، وكيفية التحقُّق من الممارسات الاحتيالية، وتقييم أثر ممارسات الغش الغذائي على سلاسل الإمدادات الغذائية لتحديد التدابير اللازمة لمكافحة هذه الممارسات، إضافة إلى تطوير أنظمة الإنذار المبكِّر وإدارة المخاطر، والكشف عن حالات الغش في الأغذية، والتنبُّؤ بها وتقييمها، وزيادة التوعية بالمخاطر التي يتعرَّض لها المستهلكون وقطاع الأغذية بسبب الغش الغذائي.

ويعدُّ المؤتمر فرصة لتبادل أفضل الممارسات العالمية في مجال مكافحة الغش الغذائي، والإسهام في تعزيز التعاون بين الجهات الرقابية في الدولة، ودول مجلس التعاون الخليجي، ما يدعم جهود تعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق الريادة العالمية في هذا المجال.

وأكَّدت الدكتورة مريم حارب السويدي، نائب المدير العام للشؤون التشغيلية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أهمية المؤتمر لاستعراض أحدث الممارسات والتطوُّرات العالمية في مجال مكافحة الغش الغذائي وتبادلها، وتطوير مسارٍ للعمل الجماعي المحلي والإقليمي، لرصد ممارسات الغش الغذائي ومكافحتها عبر جميع مراحل السلسلة الغذائية.

وقالت: «إنَّ هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية تعمل حالياً على تنفيذ خطة شاملة لتطوير استراتيجية مكافحة الغش الغذائي لجميع مراحل السلسلة الغذائية في إمارة أبوظبي، وهو ما يتطلَّب تكثيف الجهود الوطنية والتعاون والتنسيق والتكامل بين مختلف الهيئات الرقابية في الدولة، وأصحاب العلاقة من المنتجين والمصنّعين والمنشآت الغذائية والمستهلكين، لحماية المجتمع، ودعم الممارسات العادلة في تجارة الأغذية».

وأضافت: «يؤكِّد تنظيم الهيئة لهذا المؤتمر الدولي التزامها بتعزيز سلامة الغذاء، وحماية المستهلكين من مخاطر الغش الغذائي، بالعمل على تكثيف التعاون مع مختلف الجهات المعنية، وتطوير أنظمة الرقابة على الغذاء، فالمؤتمر يوفِّر منصة حوارية مهمة لجميع الجهات الفاعلة في قطاع الأغذية في دول مجلس التعاون الخليجي، لمناقشة تحديات الغش الغذائي العالمية، وتبادل أفضل الممارسات لحماية المستهلكين والمنشآت من الوقوع ضحية له، والحد من انتشاره. ويوفِّر فرصة مثالية لتحديد الممارسات الاحتيالية ومكافحتها بفاعلية، وتبادل الخبرات والتعاون بين المشاركين».

وتنظِّم هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، على هامش المؤتمر، معرضاً لأحدث التقنيات المستخدَمة في الكشف عن الغش الغذائي. ويقدِّم خبراء الهيئة أوراقَ عملٍ وعروضاً تقديميةً عدة في المؤتمر عن جهود الهيئة في مجال مكافحة الغش الغذائي.

وتحرص هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على دعم الجهود الرامية إلى مكافحة الغش في الأغذية من خلال المشاركة في الفعاليات العالمية ذات الصلة، وتكثيف جهودها الرقابية على المواد الغذائية المستوردة عبر منافذ البيع، مع توعية المستهلكين بممارسات الغش الغذائي، وكيفية التعامل معها والإبلاغ عنها، في إطار مساعيها للحفاظ على سلامة الأغذية، وتعزيز ثقة المستهلك بسلامة السلسلة الغذائية، وتحقيق الريادة العالمية في الأمن الغذائي.