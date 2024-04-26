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الامارات | "شرطة أبوظبي" تبدأ إجراءات إلغاء المخالفات المرورية لمواطني سلطنة عمان

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أبوظبي – الإمارات اليوم : 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  ثمن قائد عام شرطة أبوظبي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي  ، مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان  رئيس الدولة ، بإلغاء كافة المخالفات المرورية المترتبة على مواطني سلطنة عمان الشقيقة، خلال الفترة من عام 2018 وحتى عام   2023 وذلك تخفيفا للأعباء  عن الأشقاء من سلطنة عمان الشقيقة و من منطلق حرص واهتمام  القيادة الرشيدة بإطلاق المبادرات  الهادفة  التي تسهم  في إسعاد المتعاملين من مختلف شرائح المجتمع، وتعزيزاً لجهود الحفاظ على السلامة المرورية . 
وأوضح انه تم البدء في العمل فورا بتطبيق القرار تماشياً مع إجراءات القيادات العامة  للشرطة على مستوى  الدولة  وتسهيل آلية الغاء المخالفات   المرورية  خلال الفترة من عام 2018 وحتى عام   2023  على الاشقاء  في سلطنة عمان الشقيقة

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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