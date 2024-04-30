الامارات | 3 ملايين درهم من «ذا جيفينج موفمينت» لـ «دبي العطاء» لإغاثة غزة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت «ذا جيفينج موفمينت» The Giving Movement، وهي علامة تجارية للملابس الصديقة للبيئة تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، عن تبرعها بأكثر من ثلاثة ملايين درهم لمؤسسة «دبي العطاء»، بهدف تقديم الإغاثة العاجلة إلى سكان غزة.

ويتم توجيه جميع الأموال التي تبرعت بها «ذا جيفينج موفمينت» لتقديم المساعدة والدعم الأساسيين لسكان غزة، بما في ذلك الوجبات الساخنة، والسلال الغذائية، وخيم الإيواء الطارئة.

ووقعت «دبي العطاء» شراكة مع مؤسسة «أنيرا» التي تعمل بشكل وثيق مع الأمم المتحدة والشركاء الدبلوماسيين والمنظمات غير الحكومية، لفتح ممرات المساعدات لتوفير هذه الإغاثة العاجلة، بحيث يسهم هذا التعاون الاستراتيجي في ضمان تحويل مساهمات «ذا جيفينج موفمينت» إلى مساعدات إغاثية فورية تعالج النقص المتزايد في الإمدادات من الضروريات التي يحتاجها سكان غزة.

وقال الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة «دبي العطاء»، الدكتور طارق محمد القرق، إن «ذا جيفينج موفمينت» قدمت مثالاً للعلامات التجارية الأخرى في تشجيع ثقافة العطاء، لإحداث تأثير إيجابي في حياة أولئك الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية بشكل عاجل.

ولفت دومينيك نويل - بارنز، مؤسس «ذا جيفينج موفمينت»، إلى أن الشراكة مع «دبي العطاء» تجسد الالتزام في صياغة تأثير دائم، مضيفاً أن قرار تقديم الدعم لأهل غزة، وتوجيه جميع التبرعات التي تم جمعها نحو جهود المساعدات الإنسانية العاجلة، يؤكد الالتزام بالوقوف مع المجتمعات، وتقديم المساعدة لها.

وأطلقت «دبي العطاء» حملة «غزة في القلب»، وهي حملة لجمع التبرعات، تهدف إلى دعوة الأفراد والمؤسسات إلى تقديم الدعم لسكان غزة من خلال توفير الإغاثة الطارئة لهم.