الامارات | الجهات المعنية في دبي تؤكد استعدادها للتعامل مع الحالة الجوية السائدة بهدف ضمان سلامة الجميع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، أرقام الجهات المعنية في دبي تؤكد استعدادها للتعامل مع الحالة الجوية السائدة، بهدف ضمان سلامة الجميع. أرقام الطوارئ:

شكرا لقرائتكم خبر عن الجهات المعنية في دبي تؤكد استعدادها للتعامل مع الحالة الجوية السائدة بهدف ضمان سلامة الجميع والان نبدء بالتفاصيل

محمد يوسف

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