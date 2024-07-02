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الرياض - محمد الوسيري - استعرض خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، أنواع الرياح وتأثيراتها وأسباب هبوبها.

أنواع الرياح

وقال الزعاق، في فقرته المذاعة على قناة العربية: إن الشمس والقمر والنجوم والكواكب جميعها في حركة دائمًا تمثل بالنسبة لها الحياة.

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وتابع أن الشمس مصدر الضوء والدفء والحرارة، ونتيجة الحركة تتغير القيم الضغطية على المسطحات المائية وسطح الأرض متغيرة على مدار الساعة؛ ونتيجة لذلك ينتقل الهواء من مكان الضغط الحالي إلى المنخفض وهي حركة الرياح.

وواصل خبير الأرصاد الجوية، أن الرياح إما رياح دائمة ذات هبوب دائم من جهة معينة (مثل رياح السموم والرياح الشمالية)، أما الرياح العابرة فهي ذات هبوب عابر من جهة إلى جهة معينة، وتتحرك بنعومة عكس عقارب الساعة.