شكرا لقرائتكم محافظ الأحساء يكرّم الفائزين بمهرجان الخليج عن مسلسل خيوط المعازيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كرّم الأمير سعود بن طلال بن، بدر محافظ الأحساء، بمقر المحافظة، اليوم، الفائزين بجوائز الدورة السادسة عشرة لمهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون الذي انعقد في مملكة البحرين الشقيقة، من أبطال مسلسل “خيوط المعازيب”، بحضور رئيس جمعية الثقافة والفنون بالأحساء يوسف الخميس وفريق عمل المسلسل.

فريق عمل خيوط المعازيب

وهنّأ محافظ الأحساء فريق عمل المسلسل السعودي “خيوط المعازيب”، مشيدًا بهذا العمل الذي تم تصويره في الأحساء، وتناول واحدة من أهم الحرف التي اشتهرت بها المحافظة وهي صناعة البشت، مؤكدًا أهمية الدور الذي تمارسه الأعمال الفنية في نقل الهوية الثقافية وتسويقها.

قد يهمّك أيضاً

من جانبه، نوه منتج المسلسل الفنان إبراهيم الحساوي بدعم الأمير سعود بن طلال، معربًا عن سعادته بالنقلة التي حققتها الأحساء في المجالات كافة، مشيرًا إلى أن الأحساء أرض خصبة للإنتاج الفني في السينما والمسرح والتلفزيون، وغنية بالتاريخ العريق والحكايات الأصيلة الكفيلة بتغذية الإنتاج الفني الوطني.

4 جوائز

يذكر أن مسلسل “خيوط المعازيب”، حصد أربع جوائز من أصل فئات الجوائز العشر، في حفل توزيع جائزة “الدانة للدراما”، الذي أُقيم في العاصمة البحرينية المنامة، في التاسع والعشرين من مايو الماضي، والمعروض في شهر رمضان 1445هـ، وهو من بطولة عبدالمحسن النمر، وإبراهيم الحساوي، وإخراج عبدالعزيز الشلاحي ومناف عبدال، وحصل كذلك على جائزة “أفضل نص درامي”، لكاتب القصة حسن العبدي ورئيسة ورشة الكتابة هناء عبدالله العمير، كما حصل على جائزة “أفضل مسلسل اجتماعي”، ونال الفنان عبدالمحسن النمر جائزة “أفضل ممثل”، عن دوره في المسلسل، فيما حصل المخرجان عبدالعزيز الشلاحي ومناف عبدال على جائزة “أفضل مخرج”، إضافة إلى فوز المسلسل بالجائزة الكبرى للمهرجان كأفضل مسلسل اجتماعي.