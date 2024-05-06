مؤسسات محمد بن خالد آل نهيان تنظم ملتقى ثقافيا بمعرض أبوظبي للكتاب

ابوظبي - سيف اليزيد - نظم مجلس شباب مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، ملتقى ثقافياً ضمن فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الـ 33 تحت عنون "صفحات الغد: كيف ترسم القراءة ملامح الابتكار؟".

تضمن الملتقى، الذي أقيم تحت رعاية الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة المؤسسات، جلستين ومناظرة شبابية، تناولت قضايا القراءة، والقيادة، ودور القراءة والتكنولوجيا في تطوير الشباب والمجتمع.

استضافت الجلسة الأولى، التي حملت عنوان "رؤى قيادية"، مريم ماجد بن ثنية عضو المجلس الوطني الاتحادي التي تحدثت عن أهمية القراءة باعتبارها أداة للتغيير وتوسيع الآفاق، وقدمت رؤيتها حول هذا الموضوع.

واستعرضت الجلسة الثانية كتاب "قصتي" لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" من خلال استضافة الكاتبة فاطمة الحمادي والكاتب راشد الرئيسي اللذين تحدثا عن أهم الوصايا التي تناولتها رؤية سموه.

وشهد الملتقى مناظرة شبابية ركزت على عدة استفسارات أبرزها "هل مازالت قراءة الكتب تلعب دورا محوريا في تعليم الشباب؟ أم أن التكنولوجيا قد حلت محل الكتاب التقليدي في تحصيل المعرفة؟.

وطرح الحضور أفكارهم ورؤاهم حول دور الكتب والتكنولوجيا في عالمنا الرقمي، مشيدين بالجهود التي يبذلها مجلس شباب مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية في تنمية قادة المستقبل وتحفيزهم على تحقيق التميز والإبداع في مختلف مجالات الحياة.