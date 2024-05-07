الامارات | «التربية» تتيح للطالب المواطن اجتياز اختبارين من 5 في الرياضيات و«الإنجليزية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتيح وزارة التربية والتعليم للطالب المواطن في الصف الثاني عشر بالمدارس الخاصة، أن يجتاز اختبارين من خمسة في اللغة الإنجليزية والرياضيات، وذلك لمعادلة شهادته الحاصل عليها من المدرسة الخاصة للالتحاق بالتعليم الجامعي، إذ يتطلب أن يجتاز الطالب اختباراً في اللغة الإنجليزية، ضمن أحد ثلاثة اختبارات، واختباراً في الرياضيات ضمن اختبارين.

وأوضح القرار الذي أصدرته الوزارة بشأن نظام معادلة شهادات المدارس الخاصة، أن الطالب المواطن مطالب باجتياز أحد ثلاثة اختبارات في اللغة الإنجليزية، هي اختبار(TOEFL) للغة الإنجليزية بمعدل لا يقل عن 61 درجة في الامتحان الذي يتقدم له الطلبة بوساطة الإنترنت (iBT)، أو اختبار الآيلتس الأكاديمي للغة الإنجليزية (IELTS Acadmic) بمعدل لا يقل عن 5.0 درجات، أو اختبار الإمارات القياسي للغة الإنجليزية للقبول الجامعي (EmSAT Achieve-English) بمعدل لا يقل عن 1100 درجة. كما يلتزم الطالب باجتياز اختبار واحد في الرياضيات من اختبارين؛ هما اختبار السات في الرياضيات (SAT1 -Math Reasoning Test) بمعدل لا يقل عن 450 درجة، أو اختبار الإمارات القياسي للرياضيات للقبول الجامعي (EmSAT Achieve - Mathematics) بمعدل لا يقل عن 500 درجة.

وكان القرار السابق، يلزم الطالب باجتياز اختبار الإمارات القياسي في اللغة الإنجليزية، بمعدل لا يقل عن 1100 درجة، وفي الرياضيات بمعدل لا يقل عن 500 درجة للقبول في الجامعات. وعدلت الوزارة البند الخاصة باجتياز خمس مواد في المستوى العادي (IGCSE أو GCSE)، من ضرورة تحقيق هذا الاجتياز بأحد تقديرات النجاح (A*,A,B,C,D,E)، إلى ضرورة الاجتياز بأحد تقديرات النجاح (A*,A,B,C,D,E) أو (3,4,5,6,7,8,9). واستبدل القرار تقديرات النجاح في البند «أن يجتاز الطالب مادتين في المستوى العالي الفرعي (GCE Advanced Subsidiary Level)، أو مادة واحدة في المستوى العالي (GCE Adanced Level) بأحد تقديرات النجاح (A*,A,B,C,D)»، بالتقديرات (A*,A,B,C,D,E).

وعدّلت الوزارة من سياسة القبول في التعليم العالي، خصوصاً ما يتعلق باختبار «إمسات»، وفقاً للدليل الإرشادي لمعايير القبول في برامج البكالوريوس في مؤسسات التعليم العالي (مارس 2023) الذي عُمم على مؤسسات التعليم العالي، بحيث أصبح القبول يعتمد على معدل الطالب في امتحان الثانوية العامة، ووفقاً لمسار أو فرع الطالب في المدرسة.

ويعتبر اختبار (إمسات) خياراً ضمن خيارات أخرى قد تلجأ إليها مؤسسة التعليم العالي، إذ أصبحت هناك جملة من الخيارات لاعتماد تقدير كفاءة الطالب في اللغة الإنجليزية للبرامج التي تدرس باللغة الإنجليزية، إضافة إلى أي من الخيارات الأخرى كاختباري (TOFEL وILETS)، أو أي اختبار معتمد من الوزارة للغة الإنجليزية، والرياضيات والعلوم لتخصصات بعينها، كالهندسة والطب والعلوم الطبيعية والقانون والأعمال أو أي من الخيارات الأخرى، منها معدّل الطالب في المادة خلال الثانوية العامة، أو البرنامج الأميركي، أو البكالوريا الدولية، أو اختبار القبول المعتمد.