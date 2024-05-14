الامارات | بلدية دبي تُطلق مشروع "تعهيد خدمة جمع ونقل وإعادة تدوير النفايات في حتا"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت بلدية دبي مشروعها الاستراتيجي في مجال الإدارة المستدامة للنفايات "تعهيد خدمة جمع ونقل وإعادة تدوير النفايات" في منطقة حتا بالتعاون مع شركة "إمداد"، وذلك تعزيزاً لمستهدفات مبادرة "صفر نفايات في حتا"، وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص بما يدعم مجالات عمل البلدية.

وسيسهم المشروع في تحويل جميع النفايات بمختلف أنواعها عن مسار الطمر، وتطوير الخدمات المجتمعية بمجال الإدارة المستدامة للنفايات في حتا، وتعزيز المسؤولية المجتمعية لدى قاطني وزوَّار مدينة حتا في مجال العمل البيئي، عبر تبنّي أفضل ممارسات النظافة لتعزيز مكانة دبي كمدينة مستدامة، وإلهام الأفراد والمؤسسات لاتباع خيارات صديقة للبيئة، الأمر الذي يُمثل انعكاساً لجهود البلدية في الإدارة المتكاملة للنفايات الداعمة لمستهدفاتها في جعل دبي أكثر جاذبية واستدامة وجَودة للحياة.

وحوّلت بلدية دبي مكب نفايات حتا إلى محطة تحويلية نموذجية لإعادة نقل النفايات إلى مواقع المعالجة في دبي بعد فصلها، حيث تمتد المحطة على مساحة تبلغ 60,043 متراً مربعاً، وتحتوي على مبنى إداري، ومِنزال لتفريغ النفايات، ستعزز الاستفادة من 20 طناً من النفايات البلدية الصلبة المُنتجة في حتا يومياً بعد تحويلها عن مسار الطمر، إضافةً إلى 27 طناً يومياً من المخلفات الزراعية، والتي ستُعالج وتُرسل إلى مركز تحويل النفايات إلى طاقة في ورسان.

كما يبلغ عدد الوحدات السكنية المستفيدة من المشروع في حتا 1,147 وحدة، حيث وزعت بلدية دبي 2,500 وسيلة جديدة لتجميع وتخزين النفايات من الحاويات ذات اللونين المختلفين، إحداها باللون الأخضر مخصص لجمع المخلفات القابلة للتدوير، والأخرى لجمع المخلفات غير القابلة للتدوير باللون الأسود، فيما استكملت وضع رسومات وإرشادات تعريفية على الحاويتين لتسهيل عملية فصل النفايات وزيادة وعي الجمهور بثقافة فرز النفايات الصحيح من المصدر.

ويُعدُّ مشروع تعهيد خدمة جمع ونقل وإعادة تدوير النفايات في حتا، أحد المشاريع والمبادرات الداعمة لمستهدفات الخطة الشاملة لتطوير حتا، فيما يتعلق بمجال الإدارة المستدامة للنفايات وتحقيق الاستفادة القصوى منها.

مدينة نموذجية صديقة للبيئة

وأكد سعادة داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، أن هذا المشروع يأتي في إطار استراتيجية بلدية دبي في العمل على تقليل إنتاج النفايات من المصدر، ورفع معدلات التدوير والمعالجة للوصول إلى صفر نفايات في حتا وجعلها مدينة نموذجية صديقة للبيئة، بما ينسجم مع ممارسات الاقتصاد الدائري الأخضر، وأهداف ومحاور استراتيجية دبي المتكاملة لإدارة النفايات 2021 - 2041، الرامية إلى تشجيع الابتكار وتقديم حلول عملية للتحديات البيئية، وتطبيق أفضل الممارسات لإدارة وتدوير النفايات، وتحقيق نسبة 100% نفايات محوَّلة عن مسار الطمر.

وقال الهاجري: "تتبنى بلدية دبي تنفيذ مبادرات ومشاريع ميدانية وفنية استراتيجية ومتكاملة في مجال الإدارة المستدامة للنفايات، ترسيخاً لما حققته إمارة دبي من تميزٍ عالمي في مجال الاستدامة والنظافة العامة، حافظت من خلاله على لقب المدينة الأنظف في العالم لآخر أربع سنوات على التوالي حسب مؤشر قوة المدن العالمية الذي تُصدره منظمة "موري ميموريال" اليابانية.

وأضاف: "تمضي بلدية دبي قدماً بتحديث كافة الخدمات الحكومية التي تُلامس اهتمام المجتمع بما ينسجم مع تطلعات وتوجهات القيادة الرشيدة، كما أنها تحرص على توظيف أفضل الممارسات في المشاريع المجتمعية الصديقة للبيئة، وذلك بهدف الارتقاء بجَودة الحياة في إمارة دبي، وتعزيز صحة وسلامة المُجتمع المحلي، والحفاظ على أعلى مستويات الاستدامة والجاذبية في المدينة الأفضل للعيش والعمل في العالم".

فريق ميداني متكامل

وخصصت بلدية دبي من خلال التعاقد مع شركة "إمداد"، فريق عمل ميداني متكامل مزود بجميع المعدات والمركبات والآليات اللازمة لجمع وتخزين ونقل المخلفات بشكلٍ منتظم يومياً من كافة أرجاء حتا، يتكون من 75 عامل نظافة، و12 مشرف وسائق ومشغل مركبات، وأسطول آلي من 20 مركبة وآلية، وذلك لضمان متابعة مهام النظافة العامة بالمدينة خلال 12 ساعة عمل ميداني يومياً، فضلاً عن تخصيص وحدات مُصغرة لتجميع المواد القابلة لإعادة التدوير من المراكز والمحالّ التجارية فيها.

تواصل مجتمعي

وعززت بلدية دبي من جهودها التوعوية الميدانية والإعلامية قبل وأثناء تنفيذ المشروع، عبر تنظيم برامج توعية مباشرة لأكثر من 900 أسرة في حتا، وأخرى للعاملين في 300 مزرعة وعزبة، و20 مؤسسة تعليمية.

من جانبٍ آخر، نفذت "إمداد" برنامج "بيئتي" لتوعية طلبة المدارس بهدف تعزيز نشر ثقافة إعادة التدوير وفصل النفايات من المصدر، والحفاظ على البيئة، كما نفذت "مسابقة شهر البيئة" بمشاركة العديد من الجهات الرسمية والأهلية أبرزها نادي حتا الرياضي.

وضمن مستهدفات المشروع، ستنفذ شركة "إمداد" بالتعاون مع بلدية دبي برنامج زيارات ميدانية توعوية لمصنع "فرز" التابع للشركة في منطقة جبل علي، للطلبة من الفئة العمرية 7 سنوات فأكثر.

يُذكر أن بلدية دبي تبنَّت تنفيذ مشروع تعهيد خدمة "جمع ونقل وإعادة تدوير النفايات" منذ عام 2012 تحت مسمى "مدينتي بيئتي" في 16 منطقة فرعية ضمن الإمارة شملت؛ جميرا (1، 2، 3)، والصفا (1، 2)، وأم سقيم (1، 2، 3)، والمنارة، وأم الشيف، والبرشاء (2، 3)، المزهر (1، 2)، والمحيصنة 1، وند الحمر.

ووصل عدد الوحدات السكنية المستفيدة من المشروع إلى أكثر من 18 ألف وحدة سكنية، كما بلغ عدد وسائل تخزين المخلفات التي أضافتها البلدية في هذه المناطق 36,400 وسيلة تخزين نفايات (حاوية)، إضافةً إلى استخدام 65 آلية متعددة التصنيف، و300 من الكادر العمالي الميداني.