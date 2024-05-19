الامارات | المستشفى الإماراتي العائم في العريش يجري عددا من العمليات الجراحية النوعية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرى المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش المصرية عدداً من العمليات الجراحية النوعية والمعقدة للمرضى والمصابين من الأشقاء الفلسطينيين وذلك في إطار الخدمات الطبية التي تُقدمها دولة الإمارات للأُسر الفلسطينية من قطاع غزة ضمن عملية الفارس الشهم 3 التي أمر بإطلاقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يواجهها الأشقاء الفلسطينيون من مواطني القطاع.

وقال الدكتور أحمد مبارك مدير المستشفى إن الطاقم الطبي المتخصص أجرى خلال اليومين الماضيين 5 عمليات جراحية دقيقة تعد الأولى من نوعها على مستوى المستشفيات الميدانية التابعة للدولة لمصابين يعانون من كسور مضاعفة ومعقدة موضحا أنه تم تثبيت كسورهم باستخدام مسامير نخاعية من مادة التايتانيوم تتطلب خبرة عالية متوفرة لدى الطاقم الطبي المعالج.

ونوه إلى أن هذه النوعية من العمليات والمواد التي تم استخدامها لعلاج تلك الحالات تتطلب أيضا أحدث التقنيات و الأجهزة الطبية مشيراً إلى أن المستشفى كثف خلال الفترة الماضية من جهود تقديم الخدمات الطبية و العلاجية وإجراء العمليات الجراحية للجرحى و المصابين من قطاع غزة خاصة الحالات التي يتطلب علاجها مواد طبية خاصة.

وأوضح مبارك أن إجمالي الحالات التي استقبلها المستشفى منذ افتتاحه حتى اليوم وصل إلى 180 حالة فيما بلغ عدد العمليات الجراحية التي تم إجراؤها 430 عملية بمختلف أنواعها بمعدل 5 عمليات جراحية في اليوم الواحد مشيراً إلى أن تقديم الرعاية الطبية و العلاجية يتم بأيدي أطقم طبية من مختلف التخصصات.

جدير بالذكر أن المستشفى الإماراتي العائم دشن خدماته العلاجية للأشقاء الفلسطينيين في 24 فبراير الماضي ويتولى فريق طبي إماراتي من جميع التخصصات الإشراف على المستشفى الذي ارتفعت سعته إلى 120 سريرا بعدما كان 100 سرير إضافة إلى 100 سرير لمرافقي المرضى .. ويضم غرفاً للعمليات الجراحية بجميع أنواعها إضافة إلى غرف للعناية الفائقة والتخدير وعيادات خارجية شاملة و خدمات طبية مساندة وأشعة سينية إلى جانب الصيدلية و المختبر ما يعزز قدرته على تقديم العلاج المتكامل لمراجعيه والمستفيدين منه وفق أفضل المعاييروالاشتراطات العالمية المطلوب توفرها في المستشفيات الميدانية.