الامارات | أحمد بن محمد يحضر أفراح عائلة المروشد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي اليوم حفل الاستقبال الذي أقامه قاضي بن سعيد المروشد في قاعة الرمال بدبي بمناسبة زفاف نجله سعيد على كريمة سعيد بن عبيد المروشد.

وهنأ سموه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.