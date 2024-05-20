الامارات | "إسعاد" تضم "كارفور" إلى خياراتها من العلامات التجارية لتجارة التجزئة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقع مركز بطاقة إسعاد في شرطة دبي، وشركة "ماجد الفطيم للتجزئة"، التي تملك الحقوق الحصرية لتشغيل كارفور في الإمارات العربية المتحدة، مذكرة شراكة، تنضم بموجبها سلسلة متاجر كارفور إلى برنامج "إسعاد"، حيث ستقدم خصومات تصل حتى 10% على المنتجات والسلع المتنوعة التي ستوفرها كارفور لحاملي بطاقات "إسعاد".

وقع المذكرة من جانب شرطة دبي، مدير مركز بطاقة إسعاد منى العامري، ونائب مدير المركز العقيد مسعود الحماد، ومن جانب شركة "ماجد الفطيم للتجزئة"، نائب الرئيس للشؤون المالية كريم بحاجي، بحضورعدد من الضباط والأفراد من الجانبين.

وأكدت مدير مركز بطاقة إسعاد منى العامري، أن هذه المذكرة تأتي انطلاقاً من حرص مركز بطاقة إسعاد، على استقطاب أبرز الوجهات التجارية العالمية التي تهم شرائح كبيرة من المجتمع، بما يعزز سعادة الموظفين الذين يحملون بطاقة الخصومات إسعاد، وينعكس إيجاباً على جهودهم في العمل وإنتاجيتهم، ويؤدي بالضرورة إلى تقديم خدمات جيدة لشركائهم.

من جانبه، قال نائب الرئيس للشؤون المالية لدى شركة "ماجد الفطيم للتجزئة" كريم بحاجي، : يشرفنا الشراكة مع مركز بطاقة إسعاد في شرطة دبي، لتوفير خدمات وعروضات مميزة لعملائنا في الإمارات. تحرص كارفور على تحقيق قيمة مضافة لعملائها من خلال عروضات وخصومات مميزة، إلى جانب برنامج الولاء "شير"، الذي يتيتح الفرصة لتحقيق المزيد من التوفير بما يتلائم مع ميزانيات العملاء. ومن خلال أكثر من 125 متجر لكارفور في جميع أنحاء الإمارات، سيستمتع حاملي بطاقات "إسعاد" بهذه الخصومات التي توفر لهم المزيد من المرونة والسهولة في عمليات التسوق".