الامارات | مكتوم بن محمد: خالص التعازي والمواساة للحكومة الإيرانية والشعب الإيراني

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شكرا لقرائتكم خبر عن مكتوم بن محمد: خالص التعازي والمواساة للحكومة الإيرانية والشعب الإيراني والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، تعازيه للحكومة الإيرانية والشعب الإيراني في وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ومرافقيهم في الحادث المأساوي.
وقال سموه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر سابقاً، "خالص التعازي والمواساة للحكومة الإيرانية والشعب الإيراني في وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ومرافقيهم في الحادث المأساوي، نسأل الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته".
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