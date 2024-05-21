الامارات | "فايزر" تكشف عن علاج جديد لـ" الثعلبة البقعية"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت شركة "فايزر" الطبية اليوم، عن علاج جديد لمرض الثعلبة البقعية في الإمارات، وهو عبارة عن كبسولات، إذ يشكل هذا الدواء بارقة أمل للمرضى.

وأكدت الدكتورة فاطمة البريكي الأمينة العامة لجمعية الإمارات للأمراض الجلدية، أهمية العلاجات المبتكرة لمرض الثعلبة البقعية، موضحة أن تطوير علاجات جديدة لمرض الثعلبة البقعية يتجاوز مجرد استعادة الشعر إذ تركز على تمكين المرضى من استعادة الثقة وتحقيق الشعور بالرضا وتقدير الذات.

من جانبه، قال سرهات يالسينكايا مدير شركة "فايزر" في منطقة الخليج العربي " إن هذا التقدم الجديد في علاج حالات الإصابة الشديدة بالثعلبة البقعية يعد من الإنجازات الهامة التي ستسهم في تحسين حياة المرضى بدءاً بعمر 12 عاماً".