الامارات | شرطة دبي تُخصص 19 مقعداً لأصحاب الهمم في منصة "كورسيرا"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بالإدارة العامة للتدريب، وبالتعاون مع نادي دبي لأصحاب الهمم، مبادرة (همم) والتي تتضمن تخصيص 19 مقعداً تعليميا لأصحاب الهمم في منصة كورسيرا، والحصول على شهادات معتمدة من المنصة وشركة غوغل العالمية.

شهد انطلاق المبادرة، سعادة منى خليفة حماد، عضو المجلس الوطني الاتحادي، عضو مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، والعميد محمد عتيق ثاني، نائب مدير الإدارة العامة للتدريب بالوكالة والنقيب محمد عبدالرحمن المزروعي، نائب رئيس مجلس تمكين أصحاب الهمم، والدكتور خالد طارق ممثل منصة كورسيرا.

وقدمت المبادرة شرحاً للملتحقين فيها، ومدة البرامج التعليمية التي تصل إلى 6 أشهر، وأبرز التخصصات المطروحة، وهي تحليل البيانات والأمن السيبراني، والتسويق الرقمي، وإدارة المشاريع، وتصميم تجارب المستخدمين، والتجارة الإلكترونية.