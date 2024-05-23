الامارات | 2350 مستفيداً من برامج إدارة التنمية الأسرية بالشارقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت إدارة التنمية الأسرية وفروعها، إحدى مؤسسات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، عن أبرز إنجازاتها خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث قدمت 24 برنامجاً أسرياً ضمن ثلاث من مبادراتها الرئيسة (180 من التغيير، توازن، لنتحدث) إلى جانب المشاركات المجتمعية.

وأفاد بيان صادر أمس، بأن عدد المستفيدين من تلك البرامج بلغ 2350 مستفيداً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مشيراً إلى أن إدارة التنمية الأسرية عملت على تعزيز التعاون والشراكة المجتمعية مع ثماني جهات محلية. إلى ذلك، قدمت إدارة الإرشاد الأسري 208 خدمات إرشادية للمتعاملين، شملت استشارات زواجية، وتربوية، واقتصادية، وقانونية، وأسرية، ونفسية.

كما قدمت ثماني جلسات إرشادية تنوعت بين الجلسات الفردية والجمعية في المدارس ضمن مبادرة «شاور».