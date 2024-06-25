الامارات | محمد بن راشد يعتمد مشروع «تصريف» بإجمالي 30 مليار درهم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، مشروع «تصريف»، لتطوير شبكة تصريف مياه الأمطار في دبي، أحد أكبر مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية، الذي سيخدم إدارة منظومة تصريف مياه الأمطار في دبي، بكُلفة إجمالية تبلغ 30 مليار درهم، لتغطي كل مناطق الإمارة، معززةً بذلك الطاقة الاستيعابية لعمليات التصريف بنسبة 700%.

وأكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن مشاريع تطوير البنية التحتية المتقدمة والمستدامة عملية متواصلة وملازمة لنمو دبي وازدهارها، هدفها تصميم بنية نموذجية لتكون الأحدث والأكثر أماناً وتطوراً ومرونةً على مستوى العالم، والأكثر جاهزية لمواجهة التحديات المستقبلية، بما يحقق غاياتها في خدمة المجتمع، وضمان السلامة والأمان والاستقرار لكل من يعيش على أرض دبي ويعمل بها.

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «اعتمدنا مشروعاً متكاملاً لتطوير شبكة تصريف الأمطار بدبي بكُلفة 30 مليار درهم.. أكبر مشروع لتجميع مياه الأمطار في نظام واحد على مستوى المنطقة.. والذي سيرفع الطاقة الاستيعابية لتصريف مياه الأمطار في الإمارة بنسبة 700% ويعزز جاهزية الإمارة لمواجهة التحديات المستقبلية المناخية».

وأضاف سموّه: «المشروع الجديد سيغطي مناطق دبي كافة، ويستوعب أكثر من 20 مليون متر مكعب يومياً من المياه.. سيخدم دبي للمائة عام المقبلة.. أمرنا بالبدء الفوري فيه، وسيتم تنفيذه على مراحل تنتهي في العام 2033.. دبي ستبقى محافظة على بنيتها التحتية.. ومكتسباتها العمرانية.. وتعزيز السلامة والأمان لكل من يعيش على أرضها».

حضر اعتماد المشروع سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، ومدير عام ديوان صاحب السموّ حاكم دبي، محمد إبراهيم الشيباني، والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبدالله محمد البسطي، ورئيس جهاز أمن الدولة بدبي، الفريق طلال حميد بالهول، والمفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مطر الطاير، والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، والمدير العام لبلدية دبي، المهندس داوود الهاجري.

خطط واستراتيجيات

ويأتي المشروع الاستراتيجي استكمالاً لمشاريع التصريف التي أطلقتها إمارة دبي في عام 2019، وشملت تطوير شبكة التصريف في منطقة إكسبو دبي، ومدينة مطار آل مكتوم الدولي، وجبل علي.

ويدعم المشروع خطط واستراتيجيات إمارة دبي في تطوير بنية تحتية مرنة ومتقدمة وعالية الجاهزية للمستقبل، باعتباره مشروعاً استراتيجياً مستداماً، وعاملاً مهماً لمواجهة التنبؤات المستقبلية المتمثلة بتأثير التغيّر المناخي وما يسببه من زيادة في معدلات مياه الأمطار، حيث ستصمم منظومة الشبكة للتكيف تلقائياً مع الهطولات كافة والعواصف المطرية، ما سيسهم في الحدّ من حدوث تراكمات المياه ضمن مناطق الخدمة.

وستُنفذ بلدية دبي المشروع وفق خطة زمنية تمتد حتى عام 2033، وتشمل مراحل عدة، باتباع أعلى المواصفات الفنية والهندسية والتقنية الرائدة عالمياً، وذلك ضمن أهدافها الاستراتيجية في الإدارة المتكاملة لشبكة ومنظومة تصريف مياه الأمطار والمياه السطحية وجهودها المتواصلة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية التي تجعل من مدينة دبي أكثر استدامةً وجاذبيةً وريادةً وجَودةً للحياة. كما سيدعم خطط التنمية الشاملة في إمارة دبي، ويعزز من ريادتها على مؤشرات التنمية والتنافسية العالمية الخاصة بجَودة الحياة والبنية التحتية المتطورة.

طاقة استيعابية ضخمة

ويستهدف مشروع «تصريف» تعزيز مستوى الخدمات المتعلقة بعمليات تصريف مياه الأمطار والمياه السطحية بالاعتماد على بنية تحتية متطورة وعالية الكفاءة، إضافة إلى الارتقاء بالكفاءات التشغيلية وتقليل التكاليف المرتبطة بإنشاء المحطات وعمليات التشغيل والصيانة بنسبة 20%، وزيادة عمر شبكة تصريف مياه الأمطار، ورفع نسبة الطاقة الاستيعابية بنسبة 700%.

إلى جانب ذلك، ستصل الطاقة الاستيعابية لتصريف مياه الأمطار عبر الأنفاق إلى 20 مليون متر مكعب يومياً، إضافة إلى طاقة تدفقية تصل إلى 230 متراً مكعباً بالثانية، ما يجعله أكبر مشروع لتجميع مياه الأمطار في نظام واحد على مستوى المنطقة والأعلى كفاءة من الناحية التشغيلية.

تقنيات حفر متقدمة

وستستخدم في عملية الحفر أحدث معدات وآلات الحفر النفقي (TBM)، التي تُعدُّ الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، إذ تتميز بكفاءتها وسرعتها ودقتها العالية في الحفر، ومقدرتها على التعامل مع مختلف الظروف التضاريسية، فضلاً عن عملها بأنظمة تحكم آلية تتيح مراقبة وتحليل البيانات بشكل مستمر مع وجود أنظمة أمان متقدمة، لضمان سلامة العمال والمعدات.

محمد بن راشد:

. مشروع تطوير شبكة تصريف الأمطار في دبي أكبر مشروع لتجميع مياه الأمطار في نظام واحد على مستوى المنطقة.

. دبي ستبقى محافظة على بنيتها التحتية.. ومكتسباتها العمرانية.. وتعزيز السلامة والأمان لكل من يعيش على أرضها.

. المشروع يعزز جاهزية الإمارة لمواجهة التحديات المستقبلية المناخية.

. المشروع الجديد سيغطي دبي ويستوعب أكثر من 20 مليون متر مكعب يومياً من المياه.

«تصريف»

. تغطي مناطق دبي بقطر داخلي يصل إلى 10 أمتار وعمق يراوح بين 40 و80 متراً تحت الأرض.

. 20 مليون متر مكعب يومياً الطاقة الاستيعابية ما يعادل 8000 حوض سباحة أولمبي.

. تقليل التكاليف المرتبطة بإنشاء محطات ضخ فرعية وعمليات التشغيل والصيانة بنسبة 20%.

. منظومة الشبكة ستصمم للتكيّف مع الهطولات والعواصف المطرية تلقائياً للحدّ من تراكمات المياه.

. المشروع يرفع الطاقة الاستيعابية لعمليات تصريف الأمطار 700٪.. ويخدم دبي لـ 100 عام مقبلة.

. المشروع يأتي استكمالاً لمشاريع التصريف التي أطلقتها دبي في 2019، وشملت إكسبو دبي، ومدينة مطار آل مكتوم الدولي، وجبل علي.