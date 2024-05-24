الامارات | خالد بن محمد يقدم واجب العزاء في وفاة الرئيس الإيراني ومرافقيه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أمس، في مقر سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العاصمة أبوظبي، واجب العزاء والمواساة في وفاة الرئيس الدكتور آية الله إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له، إثر تحطم الطائرة المروحية.

وكان في استقبال سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، في مقر السفارة، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الدولة، رضا عامري، حيث أعرب له سموّه عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة فخامة الرئيس الدكتور آية الله إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية أمير عبداللهيان والوفد المرافق لهما، سائلاً المولى عزّ وجلّ أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم والشعب الإيراني جميل الصبر والسلوان.

وفي ختام الزيارة، دوّن سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عبارات التعزية والمواساة، في سجل التعازي بالسفارة، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمّد الرئيس الإيراني الراحل ومرافقيه بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأن ينعم على الجمهورية الإسلامية الإيرانية بدوام التقدم والازدهار والرخاء.