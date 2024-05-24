الامارات | 17 بلاغاً عن حيوانات برية وزواحف تلقتها «بيئة الفجيرة» في 2023

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استجاب الفريق البيولوجي المتخصص في التعامل مع الحيوانات المفترسة والبرية بهيئة الفجيرة للبيئة لـ17 بلاغاً لعدد من الزواحف واللافقاريات وحيوانات مفترسة وسامة، تم الإبلاغ عنها من قبل مواطنين ومقيمين في الإمارة عبر الخط الساخن المتخصص لتلقي البلاغات خلال العام الماضي وحتى الربع الأول من العام الجاري.

وأفادت مديرة هيئة الفجيرة للبيئة، أصيلة المعلا، لـ«الإمارات اليوم»، بأن الهيئة مجهزة بفرق متخصصة للتعامل مع بلاغات الحيوانات بطرق منهجية ومدروسة، للحفاظ على سلامة وأمن البيئة والإنسان والحيوان، مؤكدة التزام الهيئة في الحفاظ على التوازن البيئي في الإمارة. وأشارت إلى أن الفريق البيولوجي المكون من باحثين بيئيين، يستجيب بشكل فوري للبلاغات التي يتلقاها الخط الساخن (800368) المخصص للإبلاغ عن الحيوانات البرية والسامة والخطرة والطيور، إضافة إلى الحيوانات النادر وجودها في الإمارة، ويقوم بمعالجتها بكفاءة عالية، والتعامل معها وإنجازها بوقت قياسي، لافتة إلى أن الهيئة تسعى دائماً لتحقيق أعلى مستويات الأداء في تنفيذ مهامها وأداء واجباتها، خصوصاً في مجال التعامل مع الحيوانات المفترسة والخطرة، مع التزامها بالمعايير المهنية والإجرائية.

وأوضحت أنه تم إيواء الحيوانات البرية في الحجر الصحي أو مختبرات محمية وادي الوريعة، حيث يقوم الباحثون بوضع شريحة (كود) على الحيوان، تسمح لهم بمراقبته بعد إعادته إلى بيئته الأصلية، بعيداً عن المناطق السكنية، كما يتم في بعض الحالات التنسيق مع وزارة التغير المناخي والبيئة لتسليم الحيوانات لحدائق الحيوانات في الدولة، سواء لغرض الدراسة أو التنسيق بهدف حمايتها.

وأكدت المعلا أهمية رفع الوعي والمسؤولية المجتمعية في حماية البيئة والتنوع البيولوجي.

من جهته، قال مدير محمية وادي الوريعة، الدكتور علي حسن الحمودي، إن «الخبراء والباحثين في مجال البيئة والتخصصات الأخرى المتاحة في المحمية يعملون باستمرار على مراقبة الأنواع البرية المتنوعة في الإمارة، وحماية التنوع البيولوجي، وتعزيز الوعي البيئي في المجتمع المحلي، حيث يعمل الخبراء تحت مظلة هيئة الفجيرة للبيئة، التي تؤكد على حماية التنوع البيولوجي من خلال التشريعات والقوانين المعتمدة».

وذكر أن الخبراء والباحثين سجلوا 20 نوعاً من الثدييات خلال السنوات الماضية، منها الوشق، والثعلب الأحمر، والثعلب الأفغاني (بلانفورد)، والنيص الهندي المتوج، والقنفذ الجبلي، والطهر العربي، إضافة إلى 114 نوعاً من الطيور، منها البوم، والصقور، والعقاب، وصفارد، و28 نوعاً من الزواحف.