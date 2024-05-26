الامارات | «بطل السلام» قصيدة محمد بن راشد تشدو بها أحلام في حفل جائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف نادي دبي للصحافة، الجهة المنظمة لقمة الإعلام العربي 2024، و«جائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب»، أن قصيدة «بطل السلام» من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي أهداها سموه لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ستكون أبرز ملامح حفل تكريم الفائزين بالجائزة في دورتها الرابعة، المقررة إقامته بعد غد بمركز دبي التجاري العالمي، وذلك تحت مظلة «قمة الإعلام العربي 2024»، وتزامناً مع ثاني أيام الدورة الـ22 لـ«منتدى الإعلام العربي».

ويشيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في القصيدة، التي ستشدو بها الفنانة الإماراتية أحلام، خلال الحفل، بالرؤية الثاقبة لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وما يتحلى به سموه من مكارم الأخلاق، مؤكداً سموه في رائعته الشعرية مشاعر الحب والولاء التي يحملها شعب الإمارات لقائده، وكيف يسير خلف قائده لتحلق الإمارات بإنجازاتها حتى تلامس عنان السماء، تأكيداً لحقيقة أن البيت الإماراتي سيبقى حصيناً منيعاً قوياً بقوة تلاحم أهله واصطفافهم خلف قائدهم في كل وقت وحين.

وتعكس كلمات القصيدة توحُّد البيت الإماراتي، وكيف أن شعب الإمارات يمضي خلف قائده على دروب المجد، مهتدياً بالمبادئ التي أرساها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وكيف ورث صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، عن «زايد الخير» رصانة النهج وسداد الرأي ونفاذ البصيرة.

وتعدّد أبيات القصيدة الصفات الكريمة والشيم النبيلة التي يتحلّى بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إذ يعد سموه مثالاً يحتذى في الكرم والجود، والحكمة في اتخاذ القرار، وكيف أن سموه يواصل السير على نهج القائد المؤسس في إقرار المحبة والسلام والتعايش أساساً لنهضة الوطن وازدهاره ورفعة شعبه وتقدمه.

• أبيات القصيدة تعدّد الصفات الكريمة والشيم النبيلة التي يتحلّى بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

• كلمات القصيدة تعكس توحُّد البيت الإماراتي، وكيف أن شعب الإمارات يمضي خلف قائده على دروب المجد.

• «بطل السلام» تبرز أن البيت الإماراتي سيبقى حصيناً منيعاً قوياً بقوة تلاحم أهله واصطفافهم خلف قائدهم.

منتدى الإعلام العربي

يتزامن حفل تكريم الفائزين بجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب، مع فعاليات اليوم الثاني للدورة الــ22 لمنتدى الإعلام العربي، بحضور لفيف من قيادات المؤسسات الصحافية والإعلامية الإماراتية والعربية والعالمية، وكبار الكُتَّاب وصُنّاع المحتوى والمؤثرين في العالم العربي.