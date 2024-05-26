الامارات | «الأرصاد»: «الحرارة» ترتفع تدريجياً اليوم.. وتميل للانخفاض الثلاثاء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد المركز الوطني للأرصاد، بأن الدولة تتأثر خلال الفترة الحالية بامتداد منخفض جوي سطحي من الشرق، ومرتفع جوي من الغرب، يصاحبهما امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، متوقعاً أن يكون طقس اليوم صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، مع حدوث ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، يصبح رطباً ليلاً حتى صباح الغد مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، فيما تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

كما توقع المركز أن يظل الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، يصبح رطباً ليلاً حتى صباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية تتحوّل إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار والأتربة خصوصاً غرباً، وتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كيلومتراً في الساعة، تصل إلى 40 كيلومتراً على البحر الذي يكون خفيفاً إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً بعد الظهر في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

ولفت إلى أن طقس الثلاثاء المقبل سيكون صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، فيما تميل درجات الحرارة للانخفاض على السواحل، ويصبح رطباً ليلاً حتى صباح الأربعاء مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، موضحاً أن الرياح تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار والأتربة خصوصاً غرباً، وتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كيلومتراً في الساعة تصل إلى 40 كيلومتراً على البحر الذي يكون خفيفاً إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وتوقع المركز أن يكون طقس الأربعاء المقبل صحواً بوجه عام، وغائماً جزئياً أحياناً، يصبح رطباً ليلاً حتى صباح الخميس المقبل مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، فيما تكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار، وتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كيلومتراً، تصل إلى 35 كيلومتراً على البحر الذي يكون خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

ووفقاً للمركز يشهد شهر مايو الجاري، الذي يُعدّ أحد أشهر الفترة الانتقالية الأولى (الربيع) ما بين فصلي الشتاء والصيف، استمرار تحرك الشمس ظاهرياً نحو الشمال من خط الاستواء، حيث يطول النهار تدريجياً في نصف الكرة الشمالي، ما يؤدّي بدوره إلى الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب مناطق الدولة خلال هذا الشهر.

وذكر المركز أن هذا الشهر يشهد ضعفاً وتراجعاً في تأثير المرتفع الجوي السيبيري على الدولة، وتؤثر المنخفضات على المنطقة، حيث يتمدّد منخفض جوي من جهة الغرب أو من جهة الشرق، وعندما يصاحبها امتداد منخفضات جوية علوية متجهة من الغرب إلى الشرق تزداد كميات السحب على بعض المناطق مع فرصة سقوط الأمطار.