مقتل وإصابة عدد من الفلسطينيين نتيجة قصف إسرائيلي على أحياء مختلفة في غزة

أفادت مصادر لـ"وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بـ"مقتل عدد من الفلسطينيّين وإصابة آخرين وتدمير منازل ومباني، جرّاء إطلاق الجيش الإسرائيلي قذائف صوب أحياء مختلفة في مدينة غزة، منها: الزيتون، والصبرة، وتل الهوى.
وأشارت إلى "ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي لمنزل عائد لعائلة أبو عواد، في بيت لاهيا شمال قطاع غزة أمس، إلى 15 قتيلًا".
وكانت قد ارتفعت حصيلة الضّحايا نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السّابع من تشرين الأوّل الماضي، إلى 37658 قتيلًا و86237 مصابًا، أغلبيّتهم من الأطفال والنّساء.
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