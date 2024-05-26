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الامارات | منصور بن محمد: أجمل التهاني والتبريكات لقائد مسيرة إنجازات الامبراطور

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي الوصل والإدارة واللاعبين والجماهير بفوز الوصل بدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم وإحراز ثنائية الدوري وكأس صاحب السمو رئيس الدولة للموسم 2023 -2024.

وقال سموه على حسابه في منصة «إكس»: «الناموس.. وأجمل التهاني والتبريكات لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي الوصل وقائد مسيرة إنجازات الامبراطور، وإلى إدارة ولاعبي وجماهير الوصل، بمناسبة الفوز بلقب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم وإحراز ثنائية الدوري وكأس صاحب السمو رئيس الدولة للموسم 2023 -2024. متمنين للوصل ولجميع أندية دبي المزيد من النجاح والإنجازات».

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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