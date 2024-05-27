الامارات | حميد بن راشد النعيمي يصدر قراراً أميرياً بتعيين مدير عام لدائرة ميناء وجمارك عجمان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، قراراً أميرياً بتعيين سعادة الشيخ سلطان بن محمد بن راشد النعيمي مديراً عاماً لدائرة الميناء والجمارك في إمارة عجمان.

ويعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه وينشر في الجريدة الرسمية ويعمم على الجهات المعنية للعمل بمقتضاه كل في ما يخصه.