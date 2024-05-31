الامارات | «طرق دبي» تطلق «مدير الحسابات» للمتعاملين المتميّزين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مبادرة «مدير الحسابات» لمتعامليها المتميّزين من الشركات والمؤسسات، التي تتعامل مع مختلف مؤسسات وقطاعات الهيئة من خلال إدارة إسعاد المتعاملين.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز جوانب إسعاد المتعاملين من الشركات والمؤسسات في مجتمع الأعمال المحلي لإمارة دبي، وذلك من خلال تسهيل وتسريع الخدمات المقدّمة لهم، إضافة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتنمية ولاء المتعاملين من خلال تقديم تجربة خدمة متميّزة، والريادة في إسعاد المتعاملين، وتقديم خدمات سلسة وشخصية واستباقية بناء على احتياجات المتعاملين. وقالت مدير إدارة إسعاد المتعاملين بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مهيلة الزحمي، إن مبادرة «مدير الحسابات» تشكل خطوة مهمة في مواكبة توجهات الحكومة الرشيدة في تحسين جودة الحياة ورفاهية المجتمع في جميع القطاعات وعلى صعيد قطاع الأعمال، وتوفير تجربة مخصصة لهذه الفئة التي تُعدُّ من الركائز الاقتصادية لإمارة دبي.

وأضافت أن الشركات والمؤسسات المنضمّة إلى المبادرة تحظى بالعديد من الفوائد الأساسية، ومنها توفير مدير الحسابات للشركات، لتقديم دعم وتوجيه شخصي حول خدمات هيئة الطرق والمواصلات، والمتابعة المباشرة لاحتياجات واقتراحات المتعاملين مع توفير الاستشارات من الخبراء والمتخصصين داخل الهيئة عن الحاجة، إلى جانب منح الأولوية من خلال المسار السريع في مراكز الخدمة، لتقديم طلبات المتعاملين المتميّزين بسرعة وسهولة.

وأشارت الزحمي إلى أن المبادرة تسهل الوصول الحصري إلى باقة خدمات أعمال الهيئة، لتمثل فرصة لمجتمع الأعمال من الشركات والمؤسسات المنضمّة إلى هذه المبادرة، للعمل على تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب إطلاعهم على الفرص الاستثمارية من خلال هذه الاستشارات والوصول إلى خبراء الاستثمار في هيئة الطرق والمواصلات، لمناقشة فرص النمو الخاصة بالشركة.