الامارات | أروقة المحاكم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعترف مدان بتزوير جواز سفر أوروبي، خلال تحقيقات النيابة العامة، بأنه كان موجوداً في دولة آسيوية وتعرّف إلى مزوّر هناك، فأبدى له رغبته في الحصول على جواز سفر يتمكن بواسطته من دخول أوروبا، فوافق المزوّر وطلب منه 3000 يورو، على أن يرسل إليه الجواز المزوّر أثناء وجوده في دبي للانطلاق منها إلى أوروبا، نظراً لما تتمتع به من ثقة، لكن تم القبض عليه في المطار.