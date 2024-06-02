الامارات | «الشؤون الإسلامية»: حظر المنصات الرقمية غير المرخصة لتعليم القرآن الكريم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة أن تشريعات الدولة تحظر على غير المرخصين ممارسة أي نشاط في التعليم الديني أو تعليم القرآن الكريم وتلاوته وتجويده، حرصًا على التعليم الصحيح والتحصين الفكري للأجيال.

وطالبت الهيئة في بيان نشرته عبر حسابها على منصة “أكس”، الآباء الحرص على أبنائهم وبناتهم من المنصات الرقمية التي تمارس تعليم القرآن الكريم بغير ترخيص.

وقالت الهيئة إنها رصدت العديد من غير المؤهلين وغير المرخصين الذين يستهدفون أبناءنا وبناتنا تحت دعايات ترويجية لتعليم القرآن الكريم وتقويم النطق الصحيح للأطفال، وتحذر الهيئة بأن مثل هذه الممارسات تعرض المنتهكين لقوانين الدولة للعقوبات والجزاءات القانونية المشددة، وتطلب الهيئة من أولياء الأمور عدم الاستجابة لهذه الدعايات الترويجية والحرص على تعليم أبنائهم من خلال المراكز القرآنية المرخصة.