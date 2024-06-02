الامارات | فترة أول يونيو حتى نهاية أغسطس المقبل الأشد حرارة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، أن الفترة من بداية يونيو وحتى نهاية أغسطس، تُعتبر الأشد حرارة في عموم الجزيرة العربية، مشيرا إلى أن ظهور نجوم "الثريا" تبدأ من فجر 7 يونيو ، ويعتبر "اول القيظ"، عند العرب وقت شدة الحر حيث تتجاوز الحرارة في نهارا 42 درجة مئوية.

وتفصيلا قال إبراهيم الجروان إن العرب يهتمون بموعد طلوع "الثريا" وقت الفجر، حيث تكون علامة على دخول " القيظ" ، وشدة الحرارة ، وتشاهد نجوم الثريا ابتداءا من فجر يوم 7 يونيو فوق الافق الشرقي ، وتقول العرب " القيظ من طلوع الثريا إلى طلوع سهيل".

وذكر الجروان أنه يمكن مشاهدتها عند طلوعها في الجهة الشمالية الشرقية، تميل عن الشرق بنحو 25 درجة نحو الشمال هنا في الامارات ، وتسمى هذه الجهة في ( الديرة ) أو البوصلة الملاحية القديمة بمطلع الثريا .

وأشار إلى أن اهل الانواء يعدون عدد ايام "طالع الثريا " أو "طلوع منزلة الثريا خلال الفجر " 13 يوما تمتد من 7 حتى 19 يونيو، فيما "موسم الثريا " يشمل طلوع منزلتي "الثريا" و تابعها " الدبران" و يمتد بين 7 يونيو إلى 2 يوليو.

وفي منتصف "موسم الثريا " يضمحل ظل الزوال وينعدم عند مدار السرطان حيث تتعامد أشعة الشمس عليه وتصل الشمس لأقصى ميل لها شمالا مع الانقلاب الشمسي الصيفي في 21 يونيو ، ويبلغ النهار أقصى طوله والليل قصره في النصف الشمالي من الأرض.

وذكر أن العرب يعتبرون "طلوع الثريا" "اول القيظ" والقيظ عند العرب هو وقت شدة الحر حيث تكون درجات الحرارة في اقصاها ، و نشاط رياح (السموم )، حيث تتجاوز درجات الحرارة نهارا 42 درجة مئوية و لا تقل ليلا عن 25 درجة مئوية تصاحبها رياح صيفية شمالية غربية صيفية أطلق عليها العرب (البوارح) او رياح ( البارح) ، كما تنشط رياح (السموم ) و هي رياح صيفية جافة ساخنة، كما تتكون الزوابع الترابية.

وحيث أن الفترة من بداية يونيو وحتى نهاية أغسطس، تُعتبر الأشد حرارة في عموم الجزيرة العربية ، تعتبر نجوم الثريا أول نجوم القيظ ،حيث انه مع طلوع نجوم الثريا فجر يوم 7 يونيو يبدأ "موسم الثريا" و يستمر حتى 2 يوليو حيث تنشط البوارح و يشتد الحر ، و هو اول مواسم القيظ، يليه "موسم الجوزاء و المرزم" و خلاله غاية القيظ و شدته من 3 يوليو إلى 10 اغسطس تبلغ فيها الحرارة أقصاها و الجفاف شدته و تنشط السموم وهي الريح الحارة الجافة، و اخيرا " موسم سهيل" من 11 اغسطس إلى 5 سبتمبر وفيه تشتد الرطوبة مع شدة الحرارة وينشط الكوس، وبطلع سهيل ينجلي القيظ .

ويتخلل القيظ موجات حر ترتفع فيها درجات الحرارة بمقدار لا يقل 4 درجات مئوية عن المعدل الطبيعي اطلق عليها العرب (وغرات) تتكرر خلال القيظ.

تتميّز «وغرات القيظ» بشدة الحرّ والجفاف. ومما قاله العرب عنها: «إذا طلعت الثريا بدأ القيظ وأقبلت الوغرات بالقدوم، وإذا طلع سهيل انصرفت الوغرات، وانقضى القيظ»

وعند أهل الزراعة يعتبر القيظ / الصيف هو موسم حصاد وجني ثمار النخيل يقال " قيظت الذيد " أو ' قيظت العين " اي نضج الرطب و عندهم قد تقيظ مناطق قبل مناطق أخرى